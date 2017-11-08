Макрон побил асексуального Порошенко

Российский сексолог, профессор Лев Щеглов назвал президента Франции Эммануэля Макрона одним из самых эротичных политиков. По мнению специалиста, Дональд Трамп и Петр Порошенко – напротив, фигуры малопривлекательные.

"Очень сексуален Эммануэль Макрон – он красив, подтянут. И то, что многие воспринимают как почву для издевательств возраст его жены, которая существенно старше, как раз подчеркивает его сексуальность", – цитирует Льва Щеглова РИА ФАН.

По словам сексолога, президента Франции украшает то, что в отношениях с супругой он демонстрирует любовь и верность. По мнению специалиста, влечение 39-летнего Эммануэля к 64-летней Брижит – вовсе не проявление геронтофилии, как считают многие.



"Супруга Макрона тоже стройна и подтянута. Только если посмотреть на ее лицо, можно увидеть, что она немолода. Для геронтофилов чем больше признаков постарения – тем лучше. И если бы Макрон был геронтофилом, он был выбрал старуху без зубов, обрюзгшую и едва ходящую. А в данном случае ей можно дать меньше лет, чем есть", – пояснил сексолог.

По мнению специалиста, антиподами президента Франции в плане сексуальности являются Дональд Трап и Петр Порошенко. Щеглов уверен, что грубое, хамоватое и наглое поведение американского лидера только подчеркивает его антиэротичность.

"И эта его причесочка – псевдокок, и эти красные галстуки – попытка воздействовать на очень глупого человека. Даже модельно красивая жена – доказательство того, что он просто реализует мечты очень глупого обывателя", – добавил эксперт.

По мнению сексолога, малопривлекателен и образ украинского президента. "У него (Петра Порошенко. – Прим. ред.) внешность бывшего братка или сытого, наевшегося бизнесмена. Все-таки фигура для подражания и для эротических переживаний должна быть в чем-то героической. Его фигура, даже если в камуфляже, все равно как бы отбивается от агрессии", – пояснил Щеглов.