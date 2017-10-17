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Политика

Как красавчики попадают во власть

Эмманюэль Макрон, Джастин Трюдо, Себастьян Курц. Фото: dni.ru
Представление о политической элите как о собрании умудренных и убеленных сединами старейшин уходит в прошлое. Выборы последних лет в разных странах ввели в высший мировой эшелон новые, молодые лица. Как эти юные красавчики прорываются к власти, выясняли Dni.Ru.
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Себастьян Курц

Себастьян Курц. Фото: GLOBAL LOOK press

Поводом для мировой прессы вспомнить об омоложении, охватившем правящие круги западных стран, стали новости из Австрии. На досрочных парламентских выборах победу одержал лидер Народной партии Себастьян Курц. 31-летнего политика называют "канцлером с лицом ребенка".

Этот "политический вундеркинд" в 27 лет встал во главе австрийского МИДа. В то время он еще учился на юридическом факультете – журналисты острили по поводу того, как трудно новому министру совмещать учебу с работой.

Авторитет мастодонтов европейской политики Курца не смущает. Хотя он и краснеет периодически (что, конечно, подметили и расписали в ярких красках журналисты), позиции свои перед старшим поколением отстаивает весьма жестко. От него даже Ангеле Меркель досталось на орехи – за ее политику в отношении мигрантов.

Есть мнение, что секрет успеха Курца как раз в том, что он понимает молодежь и не стесняется говорить с ней на ее языке. На региональных выборах пару лет назад он проводил предвыборные митинги в ночных клубах, придумал для своей партии слоган "Черный – это круто" (черный – официальный цвет Народной партии), арендовал черный внедорожник и раздавал черные презервативы. Нравится политик-сверстник молодежи и тем, что обещает перекрыть миграционные потоки в Европу, снизить размер пособий для беженцев, а также лишить всех пособий других иностранцев, которые не живут в Австрии минимум пять лет.

Хотя, по другой версии, все гораздо проще: "шерше ля фам", как говорят французы. Личная жизнь вундеркинда окутана тайной. Однако просачиваются слухи о некой подруге с экономическим образованием. Мол, она-то и вдохновляет Курца на подвиги. Ведь всем известно, что на самом деле политику делают женщины.

Эммануэль Макрон

Эмманюэль Макрон. Фото: GLOBAL LOOK press
Кстати, о "шерше" и о французах. Эммануэль Макрон – образец примерного ученика, во всем послушного любимой учительнице. 39-летний президент Франции в браке с 64-летней Брижит с 2007 года. Большая разница в возрасте супругов сразу же стала главной темой для обсуждения в СМИ после того, как Макрон вступил на пост президента. Ну и, конечно, главное внимание уделили тому пикантному факту, что Брижит была школьной учительницей будущего главы государства. Многие журналисты и политики склонны считать, что Макрон не способен сам принимать важные политические решения – на него оказывает огромное влияние пожилая супруга.

Джастин Трюдо

Джастин Трюдо. Фото: GLOBAL LOOK press

Джастин в политических кругах Канады был хорошо известен еще до того, как вступил в предвыборную борьбу: его отец, Пьер Трюдо, был четвертым премьером Канады. Тем не менее всерьез его попытки никто не воспринимал – и, как выяснилось, зря: он стал 12-м канадским премьер-министром.

45-летний красавчик-политик вовсю демонстрирует свою "близость к народу": носит цветные носки (даже на официальные мероприятия), доказывает преимущества канадского хоккея президенту США, ездит в общественном транспорте, танцует индийские танцы и занимается йогой. Но все же и о влиянии родства с четвертым премьером (которого еще называют "отцом современной Канады") на политическую карьеру Джастина СМИ не забывают.

Карл Филипп

герцогиня София и Принц Карл Филипп Шведский с детьми. Фото: GLOBAL LOOK press

Карл Филипп – единственный сын правящего короля Швеции Карла XVI Густава и королевы Сильвии – родился 13 мая 1979 года. Наследный принц увлекается лыжами, легкой атлетикой, футболом, плаванием. Имеет лицензию шведской федерации автомобильного спорта. С 2008 года принимает участие в гоночной серии Porsche Carrera Cup Скандинавии на автомобиле Porsche 911 GT3. Ну и, конечно, не пропускает традиционную королевскую охоту. Власть Карла Филиппа нашла сама: что поделать, если родился в королевской семье…

Филипп VI

Король Филипп VI и королева-консорт Летисия. Фото: GLOBAL LOOK press

Еще один красавец-мужчина, которому не пришлось выбирать профессию. Хотя монархи в наше время выполняют все больше представительские функции, это все та же политика. Вот и королю Испании Фелипе VI приходится временами отвлекаться от истинно королевских занятий. К примеру, поругать каталонцев, которым вздумалось выйти из-под руки монарха, поиграть в независимость.

Филипп VI взошел на трон в 2014 году в возрасте 46 лет – после того, как его отец Хуан-Карлос I отрекся от престола. Это первый испанский монарх с дипломом о высшем образовании. Он изучал юриспруденцию в Мадридском университете, затем – международные отношения в Джорджтаунском университете в США. Филипп успел послужить в армии, в военно-воздушных и военно-морских силах.

Монарх любит быструю езду на автомобиле и мотоцикле, горные лыжи, парусный спорт и танцы. Он даже принимал участие в олимпийской регате на летних Олимпийских играх в Барселоне в 1992 году. Завидную физическую форму почти двухметровый гигант сохранил и по сей день. Как заверяют журналисты, которым довелось общаться с Филиппом, у него прекрасное чувство юмора и он очень умен.

Энрике Пенья Ньето

Энрике Пенья Ньето. Фото: GLOBAL LOOK press

Президент с внешностью мачо, Энрике Пенья Ньето, с полным правом может называть себя self-made man. Родом из семьи типичных представителей мексиканского среднего класса (отец – инженер, мать – учительница). С юных лет увлекался политическими учениями. Хотя и в футбол играл с удовольствием, и в шахматах неплохо разбирался. В возрасте 13 лет на вопрос, кем бы он хотел стать, Энрике скромно ответил: "Губернатором штата Мехико". 

Все секреты политической кухни будущий президент Мексики познал, помогая в избирательном штабе друга своего отца, который как раз на пост губернатора и метил. Со студенческих лет Энрике работал и полностью себя обеспечивал. Кроме того, умел завязывать знакомства с нужными людьми. 50-летний Пенья прошел все ступени политической лестницы: от муниципального уровня до поста главы государства.

 Ханс Линде

Ханс Линде. Фото: facebook.com

"Он безумно хорош собой – и это все, что мы хотим о нем знать!" – так пишут женские журналы от 38-летнем лидере Левой партии Швеции Хансе Линде. Один из самых молодых и высокооплачиваемых политиков в Швеции. "Безупречный стиль, прекрасные внешние данные и особый шарм во многом помогли Хансу стать главой фракции Левой партии и депутатом парламента", – восторженно рассказывают о нем журналистки.

Правда, из риксдага (шведского парламента) и даже из Левой партии Линде уже ушел. В июне 2017 года его избрали председателем шведской Ассоциации сексуального просвещения. Кто знает, возможно, с точки зрения некоторых представительниц прекрасного пола, Ханс от этого только выиграл…

Габриэль Викстрем

Габриэль Викстрем. Фото: wikimedia.org/ Kristian Pohl / Regeringskansliet

Социал-демократ, спортсмен и просто красавец. Министру народного здоровья, здравоохранения и спорта Швеции Габриэлю Викстрему 32 года. Высокий пост занимает с 3 октября 2014-го. Начинал свою политическую карьеру в 2006 году в Шведском социал-демократическом союзе молодежи в Вестманланде. С 2007 по 2011 годы был членом национального исполнительного совета молодежной лиги, в 2011-м был избран его председателем. Ну а потом ушел в министры.

Особенно популярен Габриэль, как ни странно, вовсе не в Швеции, а в Турции. Он как-то заметил, что в Twitter выросло число подписчиков из этой страны. Викстрем попросил коллегу написать слова благодарности на турецком языке. Твит "Спасибо всем моим подписчикам из Турции и добро пожаловать" и эффектная фотография в профиле произвели на турецких девушек неизгладимое впечатление.

Джозеф Кеннеди третий

Джозеф Кеннеди-третий. Фото: GLOBAL LOOK press

Кеннеди из клана Кеннеди. Этим все сказано. В политике рыжеволосый красавчик с фирменной "клановой" улыбкой – с детства. Ну а как еще может быть, когда вокруг все – Кеннеди? Демократ и конгрессмен. Внук бывшего генпрокурора США Роберта "Бобби" Кеннеди, внучатый племянник погибшего в результате покушения американского президента Джона Кеннеди. Друзья прочат его в губернаторы штата Массачусетс, однако сам Джозеф пока от участия в выборах 2018 года отказывается. 

Россия-матушка добрыми молодцами не оскудела – так что от Запада в плане привлечения молодых красавцев в политику не отстает. В последнее время, с омоложением губернаторского корпуса, их полку прибыло. Однако остановим свое внимание на тех, кто уже относительно давно занимает свои посты.

Николай Никифоров

Николай Никифоров. Фото: minsvyaz.ru

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров. Родился в Казани в 1982 году. Рассказывают, что еще в младших классах показал себя настоящим "айтишником", а в 13 лет уже создал свою первую компьютерную игру. Тогда же подружился с увлеченным информатикой сыном доктора наук Александра Юртаева. От союза двух нетривиальных умов и родился впоследствии проект, который мы сегодня знаем под названием "Электронное правительство".

Интерес Николая к высоким технологиям с годами не ослабевал. Работу над своим проектом получения госуслуг через интернет он начал в Татарстане, был членом республиканского Совбеза, комиссий по борьбе с терроризмом, по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций. А в 2009 году Никифорова зачислили в президентский кадровый резерв. В 2012 году он был назначен главой Минкомсвязи России и стал самым юным в истории федеральным министром.

Андрей Воробьев

Андрей Воробьев. Фото: vk.com/andreyvorobiev

Андрей Воробьев родился в Красноярске 14 апреля 1970 года. Юрий Воробьев – отец Андрея Юрьевича, участвовал в программах освоения Арктики, Герой России, соратник Сергея Шойгу, стоявший вместе с ним у истоков создания Министерства по чрезвычайным ситуациям. Воробьев-младший после окончания школы служил в армии, в 1988-89 годах принимал участие в операциях по ликвидации массовых беспорядков в Баку, пресечении межэтнического конфликта в Ферганской долине Узбекистана.

Андрей Воробьев был депутатом Госдумы шестого созыва. С сентября 2013 года – губернатор Московской области (до этого год работал с приставкой врио). Отмечен правительственными наградами.

Андрей Воробьев увлекается чтением исторической и философской литературы, игровыми видами спорта. Особенно любит хоккей, играет в одной команде с прославленными хоккеистами Вячеславом Фетисовым и Алексеем Касатоновым.

Автор: Андрей Евлампиев17 октября 2017, 13:37

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