Образец борьбы со смертью: Россия скорбит о кончине Хворостовского

Россияне скорбят о кончине баритона Дмитрия Хворостовского. Соболезнования родным певца выразил президент России, к ним присоединились политики и звезды эстрады. Добрыми словами вспоминают артиста и пользователи соцсетей.

Дмитрий Хворостовский скончался в возрасте 55 лет в Лондоне. Сообщение появилось утром 22 ноября в Twitter Дмитрия Маликова, однако позже певец удалил пост, пояснив, что не хотел "быть ньюсмейкером" такого печального события.

Соболезнования в связи со смертью оперного певца выразил Владимир Путин. "Президент глубоко соболезнует родным и близким и всем поклонникам Дмитрия Хворостовского. Президент был поклонником творчества Хворостовского. Считаем его достоянием не только отечественной, но и мировой культуры. Это очень большая потеря", – сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Великим певцом и замечательным человеком назвал Хворостовского руководитель комиссии при Мосгордуме по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов. По его словам, память артиста могут увековечить в Москве.

"Я уверен, что деятели культуры или организации культуры направят обращение, пожелание увековечить память, и, конечно, она будет увековечена. В каком виде она будет увековечена, это будет обсуждаться. Что он достоин увековечения – здесь вопросов никаких быть не может", – цитирует Герасимова РИА Новости. Он признался, что благодарен Хворостовскому за то, что певец выступал не только в коммерческих проектах, но и на благотворительных площадках.

Невосполнимой потерей назвал уход артиста первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. "Умер Дмитрий Хворостовский. От нас ушел великий артист и патриот России. Невосполнимая потеря", – написал сенатор на своей странице в Facebook.

Сожаление в связи со смертью артиста выразил в Twitter глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. "Последние годы Дмитрий Хворостовский был примером того, как бороться со смертью. Он победил ее своим вечным талантом", – написал Кудрин.

Последние годы Дмитрий Хворостовский был примером того, как бороться со смертью. Он победил ее своим вечным талантомhttps://t.co/Cjv6vRcicd — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 22 ноября 2017 г.

Народный артист России, всемирно известный оперный певец Дмитрий Хворостовский был украшением жизни и искусства, заявил первый зампред комитета Госдумы по культуре, режиссер Владимир Бортко. "Хворостовский – одно из украшений нашей жизни, нашего искусства. А теперь его нет… Очень больно. И безумно жалко его, он здорово держался. Он настоящий мужчина. Он был потрясающим певцом", – сказал Бортко.

Смерть Дмитрия Хворостовского стала невосполнимой утратой для российской культуры и мировой оперной сцены, заявила вице-премьер Ольга Голодец. "Удивительный оперный певец, до последнего сохранявший верность сцене, даже несмотря на тяжелый недуг. Дмитрий Александрович обладал уникальным талантом и огромной творческой силой. Его выступления навсегда останутся в золотом фонде музыкального искусства", – заявила вице-премьер.

Скорбь и сочувствие в связи со смертью великого певца выражают и рядовые пользователи соцсетей.

В конце июня 2015 года певец, уже много лет живший в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга. Хворостовский скончался на 56-м году жизни в ночь на 22 ноября. Информацию подтвердила семья артиста.