Хворостовский завещал разделить себя на части

Артиста будут кремировать. А прах похоронят в двух городах.

Стал известен один из пунктов завещания, которое перед смертью оставил Дмитрий Хворостовский. Согласно воле певца, его тело должно быть кремировано, а прах разделен на две части и захоронен в Москве и на родине – в Красноярске. "Каким был, такое же оставил героическое завещание. Ждем, когда его супруга примет окончательное решение", – цитирует ТАСС Иосифа Кобзона.

Перед смертью артист, который боролся с раком мозга, успел проститься с российским зрителем и побывать в городе своей юности. Его последнее российское выступление, как пишет Life.ru, состоялось 2 июня 2017 года в Красноярске. Знаменитый оперный певец не отменил концерт, несмотря на травму плеча, которую получил накануне.

"Я должен был вернуться, – заявил Хворостовский со сцены. – Должен, потому что я вас люблю, потому что это мой родной город. В Большом концертном зале баритон исполнил арию Демона из оперы Рубин­штейна, каватину Алеко из оперы Рахманинова и романс "Очи черные".

Напомним, что Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября. Родные прославленного исполнителя оставили официальное сообщение на его странице в соцсети Facebook: "От имени семьи мы объявляем о смерти Дмитрия Хворостовского – любимого оперного баритона, мужа, отца, сына и друга – в возрасте 55 лет после двух с половиной лет борьбы с раком мозга. Он умер мирно этим утром, 22 ноября, в окружении семьи, недалеко от своего дома в Лондоне. Пусть тепло его голоса и его дух всегда будут с нами".