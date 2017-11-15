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Общество

Призрак рассказал о золотом унитазе Януковича

Виктор Янукович. Фото: GLOBAL LOOK press\Liu Yiran
Люстры с кристаллами Сваровски, пол из 17 ценных пород дерева, рояль с личным рисунком Джона Леннона и многое другое. Все это богатство охраняет "Призрак Хонки". При этом из резиденции экс-президента Украины Виктора Януковича не пропал ни один экспонат.
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130 гектаров садов с беседками, прудами, зоопарком, личным причалом, огромным гаражом, забитым раритетными автомобилями – личная резиденция Виктора Януковича "Межигорье". Все это до сих пор принадлежит фирмам бывшего украинского лидера. Посетившего "музей" впервые поражают стайки невест, порхающих по саду: место стало популярным фоном для свадебных фотосессий.

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Как пишет "Комсомольская правда", охраняет комплекс один человек – мужчина лет сорока, завернутый в черно-красный флаг запрещенной в России организации "Правый сектор". Это Петр Олейник по прозвищу Призрак. В феврале 2014 года он одним из первых ворвался в резиденцию, явившись сюда прямо с майдана – и решил не уходить. Вместе с супругой теперь водит по Хонке (так называют дом, по названию фирмы, построившей его к 60-летию Януковича) всех желающих. Берут 200 гривен с человека – для Украины совсем не дешево.

Экскурсия стартует у входа в спортивно-оздоровительный комплекс. С сауной, крытым теннисным кортом, солярием, барокамерой, спа с подогреваемым массажным столом из мрамора и даже с соляной пещерой. С жилым теремом его соединяет подземный коридор. В окошке выставлен макет "золотого батона", который якобы подарил Януковичу один из хлебозаводов.  

Кадр youtube.com

Корреспондентам показали люстру с кристаллами Сваровски весом 250 килограммов и стоимостью 1,5 миллиона долларов. Паркет сделан из 17 ценных пород дерева. В доме 7 степеней очистки воздуха, личный лифт, швейцарская музыкальная шкатулка – 460 тысяч долларов. На столе шкура крокодила, цветы в горшках из змеиной кожи – от 30 тысяч долларов. Стоимость белого рояля с автографом Джона Леннона эксперты назвать затрудняются.  

Кадр youtube.com

"Унитазов золотых не было – это все байки. Максимум позолота на люстрах и светильниках. И батон не золотой, на кухне стоял! Краска это. А внутри и вовсе полый. Но сантехника здесь очень дорогая, испанская. Пришлось на кране картридж менять, 100 долларов стоил, лично в Испании заказывал", – рассказал Призрак.

Кадр youtube.com

Каким образом Олейник стал временным хозяином Хонки и кто за ним стоит – изданию неизвестно. Однако вверенную ему роскошь "Призрак дома Януковича" сберегает в целости. Часть вещей переданы в киевские музеи – но, как заверяет Петр, их вернут по первому требованию.

Автор: Андрей Евлампиев15 ноября 2017, 11:19

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