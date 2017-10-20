Янукович лишил Поклонскую гражданства

Наталья Поклонская опровергла распространяемую в прессе информацию о наличии у нее украинского гражданства. Депутат Госдумы заявила, что официально разорвала связи со своей бывшей страной три года назад.

Указ о лишении Поклонской украинского гражданства подписал Виктор Янукович, и теперь у нее только один паспорт – российский. "Я хочу поставить точку в этом вопросе раз и навсегда. Я являюсь гражданкой России", – приводит слова Поклонской Life.ru.

Депутат сообщила изданию, что официально вышла из украинского гражданства 21 марта 2014 года на основе собственного заявления на имя тогдашнего президента Виктора Януковича. Поклонская также рассказала, что нынешний глава государства в одном из санкционных указов называл ее гражданкой России, пишет URA.Ru.

Информация о том, что Наталья Поклонская до сих пор имеет украинское гражданство, появилась в издании "Украинская правда". Журналисты газеты сделали такой вывод из ответа администрации президента на запрос народного депутата Сергея Лещенко. Из письма становится понятно, что ни миграционная служба, ни МИД, ни другие учреждения не присылали президенту представление о лишении Поклонской украинского гражданства.

После событий в Крыму прокурор республики Наталья Поклонская получила российское гражданство. В 2016 году она была избрана в Госдуму по спискам "Единой России". Тогда же Генпрокуратура Украины объявила ее в розыск по делу о госизмене. Позже она стала фигурантом еще одного дела на Украине, касающегося запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа".

Свежие новости (Поклонская «выгоняет» Учителя из России) Опубликован на сайте Блог шоу бизнеса - https://t.co/v7BkGefVFq pic.twitter.com/5AAvuxlf9H — ShoBizru (@5minute_of_life) 7 октября 2017 г.

Наталья Поклонская родилась на Украине, училась в филиале Харьковского университета внутренних дел. После окончания вуза занимала различные должности в Генеральной прокуратуре Украины. В 2014-2016 годах была прокурором Крыма.

Депутат Поклонская известна своей непримиримой позицией по отношению к фильму режиссера Алексея Учителя "Матильда", премьера которого намечена на 26 октября. Депутат неоднократно посылала запросы в различные органы с требованием запретить демонстрацию картины, повествующей о связи российского императора Николая II с польской балериной Матильдой Кшесинской.