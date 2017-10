Телезвезда совратила сына-подростка своей подруги

Звезде британского кулинарного шоу грозит тюремный срок за совращение несовершеннолетнего. 37-летняя женщина соблазнила сына подруги и вступила с ним в сексуальную связь.

Британка Люси Хаухи прославилась на всю страну после победы в кулинарном шоу Come Dine With Me. Женщина получила денежный приз в размере тысячи фунтов стерлингов (около 77 тысяч рублей).

Однако недавно телезвезда призналась, что переспала с несовершеннолетним сыном подруги. По словам Люси, сначала она просто переписывалась с мальчиком в Facebook.

В июне 2016 года подросток пришел к своей взрослой подруге в гости и вступил с ней в интимную связь, пишет Daily Mail. После этого они некоторое время не виделись.

Когда мальчик снова предложил Люси заняться сексом, она отказала и попросила удалить переписку в соцсетях. Однако подросток не смог сохранить запретную любовную связь в тайне и пожаловался на женщину другу, подчеркнув, что она – "плохой человек".

Друг мальчика рассказал обо всем его матери, которая подала на Люси в суд. Теперь звезде шоу грозит тюремный срок за совращение несовершеннолетнего. Женщина занесена в реестр секс-преступников.