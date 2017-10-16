Горячая телеведущая покорила Сеть своими ягодицами
Некоторые пользователи считают, что сексуальная ведущая прогноза погоды на телеканале TyC Sports затмила красотой коллегу из Мексики Янет Гарсию. Мария Соль Перес активно ведет свой аккаунт в Instagram, регулярно радуя поклонников горячими снимками.
За страницей блондинки следят почти два миллиона пользователей. Мария с удовольствием публикует для них "полуобнаженные" снимки.
Ведущая обладает спортивным, хорошо сложенным телом, которое приводит фолловеров в восторг. Однако предметом особой гордости девушки являются пышные ягодицы.
Чтобы лучше продемонстрировать дары матушки-природы, Мария обычно поворачивается к камере спиной. Эти снимки собирают огромное количество лайков и восторженных комментариев.
Естественно, основная аудитория Марии – мужчины. Однако красотке удалось заинтересовать и женщин.
Многие подписчицы ведущей спрашивают ее советов по поводу питания. Кроме того, Мария регулярно публикует ролики из спортзала, где демонстрирует правильную технику выполнения упражнений.
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