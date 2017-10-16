Горячая телеведущая покорила Сеть своими ягодицами

Аргентинская телеведущая Мария Соль Перес стала настоящей звездой Сети. 24-летняя красотка с совершенным телом неустанно радует поклонников жаркими снимками.

Некоторые пользователи считают, что сексуальная ведущая прогноза погоды на телеканале TyC Sports затмила красотой коллегу из Мексики Янет Гарсию. Мария Соль Перес активно ведет свой аккаунт в Instagram, регулярно радуя поклонников горячими снимками.

Публикация от Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) Окт 6 2017 в 8:18 PDT

За страницей блондинки следят почти два миллиона пользователей. Мария с удовольствием публикует для них "полуобнаженные" снимки.

Публикация от Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) Окт 5 2017 в 5:27 PDT

Ведущая обладает спортивным, хорошо сложенным телом, которое приводит фолловеров в восторг. Однако предметом особой гордости девушки являются пышные ягодицы.

Публикация от Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) Сен 18 2017 в 6:56 PDT

Чтобы лучше продемонстрировать дары матушки-природы, Мария обычно поворачивается к камере спиной. Эти снимки собирают огромное количество лайков и восторженных комментариев.

Публикация от Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) Авг 18 2017 в 3:05 PDT

Естественно, основная аудитория Марии – мужчины. Однако красотке удалось заинтересовать и женщин.

Публикация от Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) Июл 5 2017 в 6:16 PDT

Многие подписчицы ведущей спрашивают ее советов по поводу питания. Кроме того, Мария регулярно публикует ролики из спортзала, где демонстрирует правильную технику выполнения упражнений.