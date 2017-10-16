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Горячая телеведущая покорила Сеть своими ягодицами

Мария Соль Перес. Фото: instagram.com/lasobrideperez
Аргентинская телеведущая Мария Соль Перес стала настоящей звездой Сети. 24-летняя красотка с совершенным телом неустанно радует поклонников жаркими снимками.
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Некоторые пользователи считают, что сексуальная ведущая прогноза погоды на телеканале TyC Sports затмила красотой коллегу из Мексики Янет Гарсию. Мария Соль Перес активно ведет свой аккаунт в Instagram, регулярно радуя поклонников горячими снимками.

За страницей блондинки следят почти два миллиона пользователей. Мария с удовольствием публикует для них "полуобнаженные" снимки.

Ведущая обладает спортивным, хорошо сложенным телом, которое приводит фолловеров в восторг. Однако предметом особой гордости девушки являются пышные ягодицы.

 

Чтобы лучше продемонстрировать дары матушки-природы, Мария обычно поворачивается к камере спиной. Эти снимки собирают огромное количество лайков и восторженных комментариев. 

Естественно, основная аудитория Марии – мужчины. Однако красотке удалось заинтересовать и женщин.

Многие подписчицы ведущей спрашивают ее советов по поводу питания. Кроме того, Мария регулярно публикует ролики из спортзала, где демонстрирует правильную технику выполнения упражнений.

Автор: Рудольф Великолепный16 октября 2017, 10:35

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