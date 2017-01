Разведку США высмеяли за доклад о "русских хакерах"

Похоже, даже сами американцы неохотно верят в историю о таинственных "русских хакерах", которые якобы виновны во всех бедах США. Это уже становилось объектом всеобщих шуток и интернет-флешмобов, когда абсурдность обвинений в сторону Москвы простые пользователи Сети демонстрировали, приписывая "руке Кремля" и "хакерам из России" самые разные вещи, от извержения Везувия до ободранных обоев дома.

Однако даже такая реакция не остановила американских официальных лиц и ведомства. Они продолжили выдвигать те же обвинения, по-прежнему не предоставляя никаких убедительных доказательств.

"В рассекреченном докладе правительства США о "российских хакерских атаках" есть интересная оговорка, которя гласит, что он основан на просмотре телевидения и прочтении твитов", – говорится в сообщении WikiLeaks на официальном аккаунте организации в Twitter. В доказательство этих слов к сообщению был прикреплен соответствующий скриншот из доклада.

US government's declassified "Russian hacking" report has the curious disclaimer that it is based on watching TV and reading Tweets. pic.twitter.com/Ac1Iyec839