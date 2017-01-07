Разведку США высмеяли за доклад о "русских хакерах"

Расстрел Расула Мирзаева Астрологический прогноз со 2 по 8 января Телепрограмма на праздники Дом-2 Новый год 2017
Общество

В Москве объявлен оранжевый уровень опасности

Согласно данным синоптиков, имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба
Общество

В Литве закрыли "Угадай мелодию" из-за нацистского жеста

Нацистское приветствие продемонстрировала актриса Аста Баукуте
партнеры
Суббота 7 января
Лента новостей
21:19
Тело 12-летнего школьника найдено на востоке Москвы
18:01
СБУ дало рекомендации Савченко
17:19
"Газпром" поставил новый рекорд
15:53
Гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону выиграл француз
14:50
"Викинг" поставил рекорд по сборам
14:21
Зимнее умиротворение
14:15
На месте пожара в гостинице на северо-востоке Москвы найдены два тела
13:54
Обама пожаловался на доверие американцев к Путину
13:30
Lamborghini разбился в ДТП в Петербурге (фото)
13:04
В отеле на юго-востоке Москвы объявлена угроза взрыва
12:50
У Лозы загорелись уши после рождественской службы
12:38
Пожар в гостинице на северо-востоке Москвы попал на видео
12:26
В Сеть попали слова депутата Рады о захвате власти на Украине
11:29
Рождественская ночь стала самой холодной с начала зимы
11:19
Как Путин встретил Рождество
11:04
"Мажору с автоматом" грозит семь лет тюрьмы
10:40
От аномального мороза пострадали больше полусотни москвичей
10:15
В гостинице на северо-востоке Москвы произошел пожар
10:00
Прогноз здоровья по знакам зодиака на 2017 год
18:33
Рожденные в год Петуха российские звезды
17:42
Названа дата похорон космонавта Игоря Волка
17:39
Продюсер "Викинга" оправдался за "исторические ошибки" в фильме
17:17
"Мажором с автоматом" оказался безработный махачкалинец
17:10
Глава Пентагона напоследок обвинил Путина во всех бедах
16:34
Московского чиновника связали и ограбили на 2,5 миллиона
15:07
Известного ресторатора заподозрили в стрельбе из автомата в Москве
14:31
Лыжник Устюгов посвятил маме пятую кряду победу на "Тур де Ски"
14:24
"Опухшую" Анну Семенович высмеяли за фото без макияжа
13:44
Полиция отреагировала на видео со стрельбой в центре Москвы
13:38
В Тульской области поезд насмерть сбил школьницу
13:27
Рудковская закатила скандал из-за сына от Плющенко
13:09
Подробности смертельного застолья в Красноярске
12:52
Десять жителей Москвы госпитализированы с обморожением
12:37
Скончалась звезда "Танцора диско"
12:13
Россия отозвала авианосец "Адмирал Кузнецов" из Сирии
11:46
На востоке Москвы найден труп мужчины с огнестрельным ранением головы
11:34
Джо Байден тайно наказал "русских хакеров"
11:17
Настоятельницу православного монастыря убили в Белоруссии
11:04
Бузова отомстила Тарасову
10:36
Столичные морозы бьют рекорды
10:21
Мажоры открыли стрельбу из автомата в центре Москвы
10:01
Бизнес-гороскоп на январь 2017 года
10:00
Четверо жителей Красноярска умерли после распития алкогольного коктейля
22:43
Елена Летучая: Сейчас я уже глубже рою
21:41
За пропавшую в Петербурге девочку требуют выкуп
17:57
Знаменитые перлы политиков
17:48
Керри написал прощальное письмо
17:26
В Сочи открылось первое казино
17:10
В Измире подорвали заминированный автомобиль
16:59
Перевернувшие сознание сериалы
16:43
Тарасов не отходит от избитого Мирзаева
16:26
В сирийской Латакии прогремел мощный взрыв
16:19
Грустная собака Ольги Орловой
16:03
Диетологи разделили продукты по полезным веществам
15:54
Гаишников заставили чистить дороги
15:36
В Москве объявлено экстренное предупреждение
15:25
Мирзаев знал стрелявших в него преступников
15:02
Звездные разводы ушедшего года
14:46
Изуродованная Саша Project показала округлившийся живот
14:34
Волочкова резвится в новогодние праздники
14:10
Радости и опасности зимних праздников
13:48
Москвич умер после ночного марафона за видеоигрой
13:40
Самарский дворник-экстремал попал на видео
13:22
Раскрыта личность стрелявшего в Мирзаева
13:00
Чем заняться в кризис
12:23
В гощника на ралли "Дакар" ударила молния
12:11
Сын известного певца попал в больницу
11:42
Самолет НАТО опасно сблизился с российским лайнером
11:31
Создатель "Шерлока" ответил взбешенным фанатам
11:15
Американский бомбардировщик B-52 развалился во время полета
11:09
Неизвестный до смерти забил женщину в Москве
11:04
В столичных аэропортах отменены 19 рейсов
11:00
Гороскоп здоровья на январь 2017 года
10:42
На Москву надвигается шторм
10:38
В центре Москвы автомобиль вылетел в реку (видео)
10:16
Хакер обругал США за истеричные нападки на Россию
10:07
Россия проиграла США в полуфинале чемпионата мира по хоккею
10:00
В новый год с новой Думой
19:43
В Подмосковье погиб известный математик
19:03
Елена Темникова совершила роковую ошибку
18:37
Сергей Лазарев отказался от семьи
17:54
В Нью-Йорке сошел с рельсов пассажирский поезд (видео)
17:45
У 65-летней пенсионерки из Люберец нашли килограмм героина
17:34
Олег Ляшко вместо жены увез в Таиланд друга
16:57
В лесу под Москвой пропала девочка-подросток
16:50
Как лыжник Устюгов заткнул ненавистников России
16:26
Состояние расстрелянного Мирзаева резко ухудшилось
16:03
Вооруженный мужчина порезал 11 воспитанников детсада
15:48
Почему животные так любят крушить новогодние елки
15:34
Самые зрелищные хоккейные драки
15:29
Билан показал маленькую сестру
15:02
ФСБ опасается повторения "берлинского теракта" в Москве
14:51
Украина бьется в истерике из-за заявления Ле Пен по Крыму
14:20
Петербуржцы расстроили Машу Распутину
14:08
Подробности столкновения 23 автомобилей на юге Москвы
13:49
Земфира переедет жить за границу
13:43
Военные показали уникальное видео с "Адмирала Кузнецова"
13:29
Во Внуково произошло ЧП с Boeing 737
13:15
Появилось видео с места крупного ДТП на МКАД
13:05
Ополчившийся против России Пихлер получил отпор
партнеры

Самое читаемое

Пугачева без макияжа и в джинсах поразила худобой
Тарасов празднует развод с Бузовой
Победителем шоу "Голос" стала Дарья Антонюк
Личная драма Александра Панайотова на "Голосе"
Божена Рынска сбежала из России после скандала с Ту-154
Общество

Разведку США высмеяли за доклад о "русских хакерах"

Фото: Кадр из фильма Кунг Фьюри, Дни.Ру
Американская разведка опубликовала доклад, который должен был доказать вмешательство России в выборы президента США. Однако даже в этом документе по-прежнему не было предоставлено никаких доказательств подобных обвинений, в связи с чем разведывательная служба стала объектом для насмешек.
прочитано 4666 раз

Похоже, даже сами американцы неохотно верят в историю о таинственных "русских хакерах", которые якобы виновны во всех бедах США. Это уже становилось объектом всеобщих шуток и интернет-флешмобов, когда абсурдность обвинений в сторону Москвы простые пользователи Сети демонстрировали, приписывая "руке Кремля" и "хакерам из России" самые разные вещи, от извержения Везувия до ободранных обоев дома.

ПО ТЕМЕ

Джо Байден тайно наказал "русских хакеров"

Хакер обругал США за истеричные нападки на Россию

Запад восхищен троллингом России в адрес Обамы

Однако даже такая реакция не остановила американских официальных лиц и ведомства. Они продолжили выдвигать те же обвинения, по-прежнему не предоставляя никаких убедительных доказательств.

"В рассекреченном докладе правительства США о "российских хакерских атаках" есть интересная оговорка, которя гласит, что он основан на просмотре телевидения и прочтении твитов", – говорится в сообщении WikiLeaks на официальном аккаунте организации в Twitter. В доказательство этих слов к сообщению был прикреплен соответствующий скриншот из доклада.

Кроме того, доклад разведывательных служб США вызвал множество насмешек от простых пользователей как российского, так и мирового сегментов Сети. Не все смогли понять выводов, к которым пришли американские специалисты. В частности, они установили, что некоторые российские политики поздравляли друг друга с победой Трампа на выборах президента США, что якобы доказывает причастность России к его победе.

Прокомментировала итоги расследования американских спецслужб и главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян. Оказалось, что и она упоминается в документе.

Отметим, ранее сообщалось, что американская разведка возложила ответственность за кибератаки на сервер демократов на высшее руководство России. Выводы разведывательного сообщества США основаны на "масштабе и важности целей атаки".

Москва опровергла эти обвинения. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж также заявил, что сайт не имеет никакого отношения к Кремлю и не получал данных от российского правительства.

Автор: Геннадий Куприянов7 января 2017, 12:04

комментарии

Политика

Обама пожаловался на доверие американцев к Путину
В Сеть попали слова депутата Рады о захвате власти на Украине
Знаменитые перлы политиков
Глава Пентагона напоследок обвинил Путина во всех бедах

Шоу-бизнес

У Лозы загорелись уши после рождественской службы
"Опухшую" Анну Семенович высмеяли за фото без макияжа
Рудковская закатила скандал из-за сына от Плющенко
Бузова отомстила Тарасову

Проишествия

Что известно о пожаре в гостинице на северо-востоке Москвы
"Мажору с автоматом" грозит семь лет тюрьмы
За пропавшую в Петербурге девочку требуют выкуп
Назван исполнитель новогодней бойни в Стамбуле

Lifestyle

Продюсер "Викинга" оправдался за "исторические ошибки" в фильме
Скончалась звезда "Танцора диско"
Перевернувшие сознание сериалы
Диетологи разделили продукты по полезным веществам
Общество

Когда москвичам ждать прихода тепла

Синоптики обещают, что уже начиная с 8 января в столичном регионе начнется потепление
Общество

Миллионер подразнил ненавистников видео с обнаженными моделями

Новый год стал для 36-летнего американца поводом подвести промежуточные итоги
Общество

В Литве закрыли "Угадай мелодию" из-за нацистского жеста

Нацистское приветствие продемонстрировала актриса Аста Баукуте
Общество

В Москве объявлен оранжевый уровень опасности

Согласно данным синоптиков, имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба

Гороскоп

Прогноз здоровья по знакам зодиака на 2017 год
Бизнес-гороскоп на январь 2017 года
Гороскоп здоровья на январь 2017 года
Земфира переедет жить за границу

Фоторепортажи

Как Путин встретил Рождество
Рожденные в год Петуха российские звезды
Грустная собака Ольги Орловой
Волочкова резвится в новогодние праздники

Спорт

Тарасов не отходит от избитого Мирзаева
Как лыжник Устюгов заткнул ненавистников России
Самые зрелищные хоккейные драки
Ополчившийся против России Пихлер получил отпор

Регионы

Подробности смертельного застолья в Красноярске
Самарский дворник-экстремал попал на видео
Приземлившийся на брюхо самолет "Аэрофлота" напугал россиян
В Ставрополе детей затянуло в эскалатор (видео)
+18 © 2016 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru