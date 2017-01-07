Разведку США высмеяли за доклад о "русских хакерах"

Американская разведка опубликовала доклад, который должен был доказать вмешательство России в выборы президента США. Однако даже в этом документе по-прежнему не было предоставлено никаких доказательств подобных обвинений, в связи с чем разведывательная служба стала объектом для насмешек.

Похоже, даже сами американцы неохотно верят в историю о таинственных "русских хакерах", которые якобы виновны во всех бедах США. Это уже становилось объектом всеобщих шуток и интернет-флешмобов, когда абсурдность обвинений в сторону Москвы простые пользователи Сети демонстрировали, приписывая "руке Кремля" и "хакерам из России" самые разные вещи, от извержения Везувия до ободранных обоев дома.

Однако даже такая реакция не остановила американских официальных лиц и ведомства. Они продолжили выдвигать те же обвинения, по-прежнему не предоставляя никаких убедительных доказательств.

"В рассекреченном докладе правительства США о "российских хакерских атаках" есть интересная оговорка, которя гласит, что он основан на просмотре телевидения и прочтении твитов", – говорится в сообщении WikiLeaks на официальном аккаунте организации в Twitter. В доказательство этих слов к сообщению был прикреплен соответствующий скриншот из доклада.

US government's declassified "Russian hacking" report has the curious disclaimer that it is based on watching TV and reading Tweets. pic.twitter.com/Ac1Iyec839 — WikiLeaks (@wikileaks) 6 января 2017 г.

Кроме того, доклад разведывательных служб США вызвал множество насмешек от простых пользователей как российского, так и мирового сегментов Сети. Не все смогли понять выводов, к которым пришли американские специалисты. В частности, они установили, что некоторые российские политики поздравляли друг друга с победой Трампа на выборах президента США, что якобы доказывает причастность России к его победе.

Поздравления "С Рождеством" стоит рассматривать, как причастность к рождению Христа https://t.co/maU2wDGG2D — боярышник и давление (@xs71real) 6 января 2017 г.

Прокомментировала итоги расследования американских спецслужб и главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян. Оказалось, что и она упоминается в документе.

Ааа, вышел црушный доклад! Хохот года! Главное доказательство влияния России на выборы США -заставка моего шоу 6-летней давности. Я не шучу! — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 6 января 2017 г.

Разбудите меня, если они рассекретят, что в названии Раша Тудей слово Раша означает Россия, и это доказывает, что Путин назначил Трампа. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 7 января 2017 г.

Почему-то очень стыдно за американские спецслужбы. Даже дело сфабриковать не могут. — el_temif (@el_temif_1) 7 января 2017 г.

Отметим, ранее сообщалось, что американская разведка возложила ответственность за кибератаки на сервер демократов на высшее руководство России. Выводы разведывательного сообщества США основаны на "масштабе и важности целей атаки".

Москва опровергла эти обвинения. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж также заявил, что сайт не имеет никакого отношения к Кремлю и не получал данных от российского правительства.