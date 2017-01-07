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Разведку США высмеяли за доклад о "русских хакерах"
Похоже, даже сами американцы неохотно верят в историю о таинственных "русских хакерах", которые якобы виновны во всех бедах США. Это уже становилось объектом всеобщих шуток и интернет-флешмобов, когда абсурдность обвинений в сторону Москвы простые пользователи Сети демонстрировали, приписывая "руке Кремля" и "хакерам из России" самые разные вещи, от извержения Везувия до ободранных обоев дома.
Однако даже такая реакция не остановила американских официальных лиц и ведомства. Они продолжили выдвигать те же обвинения, по-прежнему не предоставляя никаких убедительных доказательств.
"В рассекреченном докладе правительства США о "российских хакерских атаках" есть интересная оговорка, которя гласит, что он основан на просмотре телевидения и прочтении твитов", – говорится в сообщении WikiLeaks на официальном аккаунте организации в Twitter. В доказательство этих слов к сообщению был прикреплен соответствующий скриншот из доклада.
US government's declassified "Russian hacking" report has the curious disclaimer that it is based on watching TV and reading Tweets. pic.twitter.com/Ac1Iyec839— WikiLeaks (@wikileaks) 6 января 2017 г.
Кроме того, доклад разведывательных служб США вызвал множество насмешек от простых пользователей как российского, так и мирового сегментов Сети. Не все смогли понять выводов, к которым пришли американские специалисты. В частности, они установили, что некоторые российские политики поздравляли друг друга с победой Трампа на выборах президента США, что якобы доказывает причастность России к его победе.
Поздравления "С Рождеством" стоит рассматривать, как причастность к рождению Христа https://t.co/maU2wDGG2D— боярышник и давление (@xs71real) 6 января 2017 г.
Прокомментировала итоги расследования американских спецслужб и главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян. Оказалось, что и она упоминается в документе.
Ааа, вышел црушный доклад! Хохот года! Главное доказательство влияния России на выборы США -заставка моего шоу 6-летней давности. Я не шучу!— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 6 января 2017 г.
Разбудите меня, если они рассекретят, что в названии Раша Тудей слово Раша означает Россия, и это доказывает, что Путин назначил Трампа.— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 7 января 2017 г.
Почему-то очень стыдно за американские спецслужбы. Даже дело сфабриковать не могут.— el_temif (@el_temif_1) 7 января 2017 г.
Отметим, ранее сообщалось, что американская разведка возложила ответственность за кибератаки на сервер демократов на высшее руководство России. Выводы разведывательного сообщества США основаны на "масштабе и важности целей атаки".
Москва опровергла эти обвинения. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж также заявил, что сайт не имеет никакого отношения к Кремлю и не получал данных от российского правительства.
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