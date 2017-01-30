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Трамп взял на себя "первый грех"
Бойцы подразделения SEAL Team 6 атаковали лагерь запрещенной террористической организации "Аль-Каида" в центральной части Йемена. В результате были уничтожены 14 боевиков, в числе которых – брат бывшего лидера экстремистов Анвара аль-Авлаки, сообщает The New York Times.
В ходе спецоперации один американский спецназовец погиб, еще трое ранены. Как отмечает издание, первоначально американские власти отрицали, что при этом пострадали гражданские лица. Однако позже они сообщили, что проверяют информацию, согласно которой могли погибнуть женщины и дети.
Газета подчеркивает, что атака на йеменское крыло "Аль-Каиды" обсуждалась несколько месяцев, однако администрация Барака Обамы решила оставить этот вопрос команде Дональда Трампа. Новый президент США, заявивший ранее о том, что намерен усилить давление на террористов, санкционировал военную миссию в Йемене на прошлой неделе.
Трамп уже прокомментировал данную спецоперацию, назвав ее успешной, и отметил, что подобные рейды "будут помогать США предотвращать терроризм, направленный против своих граждан и людей по всему миру". Можно сказать, что смерть спецназовца в Йемене стала "первым грехом", который возьмет на душу новоиспеченный американский лидер.
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