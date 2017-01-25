Появились новые подробности по делу арестованного сотрудника компании
У телохранителя Трампа нашли третью руку
Руки охранника, сопровождавшего Дональда Трампа и его супругу до бронированного лимузина, смотрелись очень неестественно и совершенно не двигались. Пользователи соцсетей, изучив съемки инаугурации 45-го президента США, заключили, что телохранитель использовал протезы, а его настоящие руки в этот момент находились на спусковом крючке оружия.
Некоторые издания предположили, что под длинным пальто телохранитель держал пулемет. Он был готов в любой момент открыть огонь по преступникам, которые попытаются напасть на президента и его семью.
Завсегдатаи оружейных форумов утверждают, что под полами скрывался пистолет-пулемет бельгийского производства FN-P90. Именно это оружие, снаряженное магазином на 50 патронов, используется группами оперативного реагирования секретных служб.
Во время инаугурации 45-го президента США, 20 января, были предприняты беспрецедентные меры безопасности. Особенно пришлось поработать секьюрити во время четырехкилометрового пробега за лимузинами, везущими Трампа с семейством к Белому дому. Новый глава государства периодически покидал бронированный автомобиль и общался с народом, пишет The Daily Mail.
Напомним, незадолго до инаугурации американские СМИ (в частности, телеканал CNN) опубликовали предполагаемый сценарий покушения на избранного президента. В американской истории такие случаи были: в 1963 году от пули снайпера погиб Джон Кеннеди, а Рональд Рейган был ранен спустя два месяца после инаугурации.
Избраннику экс-участницы "Дома-2" приписали роман с моделью
Мотивы руководства "Первого канала" ведущие не комментируют
Ведомство закрыли в рамках проводимой в главке реорганизации
Международный олимпийский комитет (МОК) применил к спортсменам строгие санкции