Трагедия Ту-154 подтолкнула Шойгу к серьезным переменам

В Министерстве обороны России планируют заменить гражданские самолеты после крушения Ту-154 в акватории Черного моря. Глава ведомства Сергей Шойгу поручил разработать соответствующую инициативу.

Минобороны планирует вывести из эксплуатации сразу три модели гражданских самолетов – Ту-154, Ту-134 и Ил-62М. По предварительным данным, на смену им придут более современные Ту-214 и SSJ 100.

Ответственным за реализацию проекта назначен заместитель министра обороны по вооружениям Юрий Борисов. "Ведутся консультации с промышленностью, подбираются оптимальные варианты", – сообщили "Коммерсанту" в пресс-службе ведомства.

В Министерстве промышленности и торговли отметили, что не получали документов по поводу этой инициативы, однако заверили: у производителей хватит мощностей для поставки оборонному ведомству воздушных судов. "Конкретные детали, включая модели самолетов и возможные сроки, относятся к сфере взаимоотношений Минобороны и производителя самолетов", – уточнили в Минпромторге.

Поводом для обновления гражданского авиапарка Министерства обороны стало крушение Ту-154 в Черном море. Самолет направлялся в Сирию: на борту находились 92 человека, в том числе журналисты, артисты ансамбля имени Александрова и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.

Как писали Dni.Ru, в результате крушения погибли все пассажиры и члены экипажа. По предварительным данным, причиной катастрофы стала ошибка пилотирования.