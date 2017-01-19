На месте трагедии Ту-154 найден сбитый "американец"

Обнаруженный сотрудниками МЧС на дне Черного моря, на месте крушения лайнера Ту-154 самолет времен Великой Отечественной войны (ВОВ) оказался сбитым американским бомбардировщиком. На поверхность был поднят один из двигателей двухмоторной машины.

Американский самолет "Бостон" Б-3 времен ВОВ обнаружили в декабре 2016 года в районе Сочи. Это случилось после крушения Ту-154.

По предварительным данным, лайнер состоял на вооружении 63-го бомбардировочного авиаполка (63 БАП). Предположительно, он потерпел крушение при взлете с аэродрома Адлера 15 ноября 1942 года.

На поверхность со дна моря был поднят один из двигателей двухмоторного самолета. "По его маркировке удастся точно установить ее принадлежность, обстоятельства катастрофы и дальнейшую судьбу экипажа", – цитирует источник, знакомый с ходом поисковой операции, "Интерфакс".

Как писали Dni.ru, рядом с самолетом нашли три авиационных снаряда ФАБ-100. Бомбы затрудняют подъем самолета, его можно будет достать со дна после ликвидации снарядов.

Ранее сообщалось, что в Москве состоялись церемонии прощания с погибшими в катастрофе самолета Ту-154. Основные мероприятия прошли на Федеральном мемориальном военном кладбище в Мытищах. Проститься с погибшими пришли сотни человек, а очередь в зал траурных церемоний развернулась на десятки метров.

Напомним, что трагедия над Черным морем произошла 25 декабря 2016 года. Лайнер Минобороны Ту-154 направлялся на сирийскую авиабазу "Хмеймим". На борту находились 92 человека, в том числе журналисты, артисты ансамбля имени Александрова и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.