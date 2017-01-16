Минобороны попросило прощения у семей жертв крушения Ту-154

В Москве прощаются с жертвами авиакатастрофы Ту-154, которая произошла 25 декабря в Сочи. Во время траурной церемонии замминистра обороны России Николай Панков попросил прощения у родственников погибших от лица военного ведомства.

"Они ушли на взлете, ушли в расцвете сил. Они летели на выполнение боевого задания. Мы просим прощения, что не уберегли жизни наших коллег… Вечная память погибшим", – цитирует слова представителя Минобороны РИА Новости на церемонии прощания с военными, которая проходит на Федеральном военном мемориальном кладбище.



Панков подчеркнул, что ведомство сделает все возможное, чтобы позаботиться о родственниках жертв крушения. Соболезнования семьям погибших выразили также министр транспорта Максим Соколов и митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, который провел обряд отпевания.

Тем временем в "Останкино" родные, коллеги и друзья прощаются с журналистами "Первого канала", телеканалов "Звезда" и НТВ, которые также погибли во время крушения Ту-154, передает ТАСС. Среди них – работники "Первого канала" – корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов. Также катастрофа унесла жизни представителей НТВ – продюсера Михаила Лужецкого, оператора Олега Пестова и звукооператора Евгения Толстова. Во время крушения самолета погибли корреспондент Павел Обухов, оператор Александр Суранов и помощник оператора Валерий Ржевский, работавшие на телеканале "Звезда".

Ранее сообщалось, что в Успенском соборе Новодевичьего монастыря проходит церемония прощания с главой фонда "Справедливая помощь", правозащитницей Елизаветой Глинкой. Проводить Доктора Лизу в последний путь собрались несколько десятков человек.

Напомним, 25 декабря 2016 года недалеко от побережья Сочи разбился самолет Ту-154 Минобороны России. Лайнер, на борту которого находились 92 человека, направлялся с гуманитарным грузом в Сирию.