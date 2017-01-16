Принято нетипичное решение по крушению Ту-154

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) вылетели в Сочи. Там они примут участие в расследовании обстоятельств крушения самолета Ту-154 Министерства обороны над Черным морем.

Руководство МАКа сформировало комиссию по расследованию обстоятельств крушения Ту-154 Минобороны над Черным морем, сообщила РБК представитель пресс-службы комитета Светлана Колесникова. "Сегодня комиссия вылетает на место происшествия. Она сформирована только сегодня", – добавила пресс-секретарь МАКа.

Как предположил в беседе с журналистами издания заслуженный летчик-испытатель России Владимир Бирюков, МАК располагает необходимыми техническими средствами. Возможно поэтому военное ведомство сочло разумным обратиться к представителям комитета, чтобы помочь расшифровать записи самописцев, добавил он.

По мнению Бирюкова, комитет могли не привлекать к расследованию. Он напомнил, что самолет принадлежал Минобороны. "У них своя служба и свои специалисты. А МАК занимается расследованием катастроф гражданской авиации. Для него нетипично принимать в этом участие. Поэтому я думаю, что он подключился по просьбе военных", – заключил эксперт.

В настоящее время расследованием катастрофы занимается главное военное следственное управление СКР. Ранее правоохранительные органы пришли к выводу, что на обломках самолета отсутствуют следы криминального взрыва.

Сообщалось, что в Москве состоялись церемонии прощания с погибшими в катастрофе самолета Ту-154. Как писали Dni.Ru, основные мероприятия прошли на Федеральном мемориальном военном кладбище в Мытищах. Проститься с погибшими пришли сотни человек, а очередь в зал траурных церемоний развернулась на десятки метров.

Напомним, катастрофа над Черным морем произошла 25 декабря 2016 года. Самолет Министерства обороны России Ту-154 Б-2 направлялся в Латакию. На борту находились 92 человека, в том числе журналисты, артисты ансамбля имени Александрова и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.