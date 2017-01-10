Кто заменит Елизавету II

Наследником британской короны должен стать старший сын Елизаветы II – принц Уэльский Чарльз. Если новость о смерти королевы подтвердится, Букингемский дворец запустит процедуру передачи власти.

Принцу Чарльзу, старшему сыну Елизаветы II и ее мужа принца Филиппа, в ноябре прошлого года исполнилось 68 лет. На сегодня он абсолютный рекордсмен в мире по ожиданию вступления в права монарха: Чарльз стал наследником британского престола в возрасте трех лет после кончины своего деда Георга VI в 1952 году. С тех пор жизнь Чарльза была неразрывно связана с британской монархией.

Пожалуй, самым трагическим ее эпизодом стал жуткий скандал, последовавший после развода Чарльза с Дианой Спенсер, дочерью аристократа Джона Спенсера. Они поженились в 1981 году, а спустя 15 лет официально развелись, хотя и не жили совместно с 1992 года. К скандалу было привлечено значительное внимание общества, он не лучшим образом сказался на репутации принца Уэльского.

К началу 1990-х годов отношения между супругами расстроились, в частности, из-за продолжавшихся отношений Чарльза с Камиллой Паркер Боулз. Эта связь не скрывалась и позже, уже после гибели Дианы в 1997 году, Камилла стала второй женой принца Уэльского. Сама Диана некоторое время была в близких отношениях со своим инструктором по верховой езде Джеймсом Хьюиттом, в чем призналась в 1995 году в телеинтервью. Брак Дианы и Чарльза завершился громким разводом по инициативе королевы Елизаветы II.





КОРОЛЬ УМЕР, ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ!

Порядок наследования британского престола не меняется веками. По нормам, принятым более 300 лет назад, очередность наследования определяется первородством с преимуществом мужского пола над женским и религией. То есть по старшинству детей королевы Елизаветы II первым на престол может претендовать ее старший сын Чарльз и его дети мужского пола и так далее.

Получается, что второй в очереди наследников короны Соединенного Королевства – сын Чарльза и принцессы Дианы – Уильям, герцог Кембриджский. Третий в очереди – принц Джордж Кембриджский, сын принца Уильяма, родившийся в 2013 году. До него гипотетически может дойти очередь в случае, если отец и дед по каким-то причинам откажутся от короны. Но такой вариант, очевидно, даже и не рассматривается в Букингемском дворце.





Вероятнее всего, корону Британии унаследует старший сын королевы принц Чарльз, к тому же он, как впрочем, и следующие за ним наследники, отвечает критериям монархии – к моменту вступления на престол наследник должен быть протестантом и состоять в евхаристическом общении с англиканской церковью.

ЧТО БУДЕТ С БРИТАНСКОЙ МОНАРХИЕЙ?



Корни британской монархии уходят в глубокое прошлое, ведь Англия была собрана в единое королевство в Х веке. За многовековую историю британская корона прирастала территориями и теряла их. Сейчас власть монарха распространяется не только на Туманный Альбион, но и на Канаду, Австралию, Ямайку и еще десяток независимых стран, входящих в Британское Содружество наций.

Во многом, благодаря именно долгому нахождению на престоле Елизаветы II, этот конгломерат стран, объединенных под крылом Лондона, не распадается. Помимо того, что Елизавета II – старейший британский монарх в истории (в 2016 году ей исполнилось 90 лет), она еще и рекордсмен по времени нахождения на британском престоле: королева правит Великобританией с 1952 года.





Правда, надо отметить, что за время правления из под протектората британской короны вышли Кения, Мальта, Нигерия, Пакистан и еще несколько государств. Да и в самой Британии к монархии отношение довольно спорное: Букингемский дворец не раз критиковали за огромные расходы, выделяемые ежегодно из бюджета страны на нужды королевы. Цифра более чем в 40 миллионов фунтов стерлингов вызывает недовольство республикански-настроенной части населения, которая считает необходимым урезать затраты на содержании королевы.

Очевидно, что после смерти Елизаветы II в общество вновь начнут обсуждать тему необходимости сохранения монархии, по крайне мере, в том виде, в котором она сейчас существует. Настроенные против монархии политики в Британии и в странах, входящих в Содружество наций, не преминут использовать смену королевской власти в своих интересах.





БУКИНГЕМСКИЙ ДВОРЕЦ ОПРОВЕРГ СМЕРТЬ КОРОЛЕВЫ



Сообщение о том, что королева Великобритании Елизавета II якобы скончалась на 90-м году жизни, опубликованное на официальном сайте королевской семьи 10 января, встревожило пользователей Сети. Новость вскоре удалили с сайта, но Букингемскому дворцу пришлось ее прокомментировать. Официально сообщение о смерти королевы опровергли, назвав "абсолютной неправдой".

"Королева Елизавета II умерла во сне утром в своей резиденции в Сандрингемском дворце", – гласил текст ранее опубликованного сообщения, подписанного принцем Чарльзом.

В конце 2016 года Елизавета II серьезно простудилась и была вынуждена отменить официальные рождественские мероприятия, тем самым нарушив обычай впервые с 1988 года. Вместе с мужем, принцем Филиппом Эдинбургским, она должна была 21 декабря приехать в Сандрингемский дворец в Норфолке для встречи Рождества.

8 января 2017 года королева появилась на публике после болезни: монарх прибыла на службу в церковь Святой Марии Магдалины близ своей резиденции . Елизавету II сопровождали герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кейт с их детьми принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой.