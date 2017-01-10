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Букингемский дворец о смерти Елизаветы

Елизавета II. Фото: GLOBAL LOOK press/Pete Maclaine
Сообщение о том, что королева Великобритании Елизавета II якобы скончалась на 90-м году жизни, опубликованное на официальном сайте королевской семьи, встревожило пользователей Сети. Букингемский дворец прокомментировал эту информацию.
прочитано 13144 раза

Сообщение о смерти королевы Великобритании Елизаветы II, которое ранее было опубликовано на официальном сайте Букингемского дворца, а вскоре удалено, опровергли. Букингемский дворец отрицает сам факт публикации подобной информации на сайте королевской семьи.

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Информацию назвали "абсолютной неправдой". "Это не могло быть на этом сайте. Не могли бы вы прислать нам скриншот или ссылку на эту информацию?", – цитирует представителя пресс-службы Букингемского дворца Life.ru.

"Королева Елизавета II умерла во сне утром в своей резиденции в Сандрингемском дворце", – гласил текст ранее опубликованного сообщения. После удаления заявления принца Чарльза официальные комментарии по поводу инцидента не последовали. 

 

 

Напомним, слухи о смерти королевы Великобритании начались после ее исчезновения из информационного пространства. Особенно когда недавно из-за болезни монарх была вынуждена отменить официальные мероприятия.

Как писали Dni.ru, Елизавета II с мужем, принцем Филиппом Эдинбургским, 21 декабря должны были приехать в Сандрингемский дворец в Норфолке для встречи Рождества. Однако им пришлось изменить планы из-за сильной простуды.

Автор: Людмила Фоканова10 января 2017, 17:44
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