Букингемский дворец о смерти Елизаветы

Сообщение о том, что королева Великобритании Елизавета II якобы скончалась на 90-м году жизни, опубликованное на официальном сайте королевской семьи, встревожило пользователей Сети. Букингемский дворец прокомментировал эту информацию.

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