Поклонская рассказала о любви к Киеву

Бывший прокурор Крыма и нынешний депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала о том, что еще с детства не воспринимала Украину отдельно от России. В связи с этим и Киев, с ее точки зрения, не мог претендовать на место полноправной столицы.

"Я воспринимала раньше, когда еще Украина была Украиной, что Украины без России быть не может", – в эфире радио "Комсомольская правда" рассказала депутат Госдумы Наталья Поклонская. "У меня ассоциация в детстве даже, когда родители меня возили в Москву – это столица", – добавила она.

"Киев – да, замечательный город, я его очень люблю. Но столица тогда для меня, когда я жила на Украине, была Москва", – призналась Наталья Поклонская. Также она рассказала о своем отношении к Донбассу, который тоже оказался для депутата родным местом.

"Я бы очень хотела посетить Донбасс", – отметила Поклонская. Более того, такое путешествие находится у нее в планах. "Потому что у меня остались там родные люди, потому что я родом из Донбасса, потому что я люблю свою Родину", – добавила она. По ее словам, Донбасс – это "маленькая Родина", где прошло ее раннее детство. Крым же стал для Натальи Поклонской "большой Родиной".

Также Наталья Поклонская рассказала, что ищет положительные стороны жизни в столице после переезда из Крыма. "Москва красавица. Здесь очень красиво, здесь великолепно, куда ни пойдешь. Везде фонарики, везде свет, электричество, везде все убрано", – оценила она работу столичных коммунальщиков.

"В Крыму тоже красиво, но, к сожалению, пока еще нет такого уровня цивилизации", – заметила депутат. "20 лет Крымом никто не занимался, только его выжимали как лимон и питались, а никто не вкладывал. Сейчас приходит все в нужное русло, начинают его развивать", – заключила Поклонская.