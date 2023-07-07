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Пятница 7 июля

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"Самобытно и простенько, людям зашло": известные певцы раскрыли феномен популярности SHAMAN

"Самобытно и простенько, людям зашло": известные певцы раскрыли феномен популярности SHAMAN
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Певец SHAMAN до сих пор уверенно покоряет топ-чарты российских стриминг-сервисов. С чем это связано, рассказали популярные артисты Zaxap & SEYRAN.

Взлет популярности певца Шамана оказался неожиданным. Еще совсем недавно он был не известен никому, кроме узкого круга поклонников, а потом стал с невиданной скоростью набирать популярность. Артисты Zaxap & SEYRAN рассказали, может ли кто-то повторить его путь и составить ему конкуренцию.

"Насчет повторить путь не знаю, потому что у каждого свой путь, если суждено – то оно так и случится, а вот составить конкуренцию – почему нет? У нас достаточно много малоизвестных, или совсем не известных талантливых артистов, музыкантов, о которых еще никто не слышал, поэтому я думаю, что в принципе любому можно составить конкуренцию, если идти по своему пути, стремиться, творить от души. Если твое творчество будет близко людям, слушателям, то значит ты уже составил конкуренцию", — заявили певцы.

Вокалисты добавили, что вряд ли в феномене SHAMAN есть какой-либо секрет. "Да не думаю, что есть какие-то секреты, честно лично сам не слушаю его творчество, но слышал. Хороший вокал, симпатичный тембр, людям зашло, вот и все, самобытно так, простенько, классно. Люди любят когда все просто и по бытовому", — резюмировал участник дуэта.

Фото: Zaxap & SEYRAN

7 июля 2023, 06:37
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Черный SHAMAN: обратная сторона двуличного певца-патриота

SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com

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