Кевин Костнер: Принцесса Диана мечтала сняться в продолжении фильма "Телохранитель"

Умерла звезда советского кино Тесты Басков и Немоляева выступили против убийств Игры Сонник

Топ новостей недели

Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко Напала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушкуНапала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушку Розенбаум обратился к Путину с важным заявлениемРозенбаум обратился к Путину с важным заявлением Как многодетной семье получить бесплатное жилье? Условия и нюансыКак многодетной семье получить бесплатное жилье? Условия и нюансы

Лента новостей

Пятница 7 июля

08:20Наталия Гулькина назвала размер своей пенсии: Прожить нереально 08:00Кевин Костнер: Принцесса Диана мечтала сняться в продолжении фильма "Телохранитель" 06:37"Самобытно и простенько, людям зашло": известные певцы раскрыли феномен популярности SHAMAN 04:11Знакомая Гуфа объяснила его женщинам допущенную ими ошибку: Позвольте Леше оставаться собой 02:10Кино – бесплатно: в Подмосковье покажут "Непослушник 2" и другие фильмы 00:36Крупнейшие застройщики Москвы в 2023 году 22:56Последний шанс: Басков и Немоляева выступили против убийств 21:23"Диагноз очень тяжелый": Светличную мотает из клиники и обратно 19:24"100 рублей с каждого!": рок-звезда нулевых Найк Борзов помогает больным детям 18:26"У нас большое горе": коллеги сообщили о смерти звезды советского кино 17:29Передвигается с трудом: травмированный Джонни Депп появился на публике 16:36"Многое я потерял в борьбе со смертью": Костомаров покидает больницу и едет домой 15:55День рождения Далай-ламы: в России празднуют 88-летие лидера буддистов 15:00Исследование: больше половины россиян считают любовь основой для создания семьи 13:37Россиян призвали выступить с поддержкой выпавшего из окна сына Ефремова: Близкие должны быть рядом 12:00Столичные ЖК с лучшими продажами на старте 11:40В Москве раскрыли совершенное 20 лет назад убийство 11:20Не Прохор и не Шаляпин: 39-летний певец объяснил смену родного имени и фамилии по паспорту 11:00Какие риски несут супруги при покупке недвижимости в ипотеку 10:20Тренд на плотную застройку возмутил ректора МАРХИ 10:00Деньги собирали всем миром: как выглядит могила лежащей рядом с сыном Риммы Казаковой 09:00Россиянам объяснили, как отличить настоящих газовиков от мошенников 08:20"Блокировка счетов и арест": жизнь блогерши Лерчек теперь не сахар 08:00Исследование: некоторые россияне не любят загорать из-за опасений за здоровье 06:31Почему женщины боятся не выйти замуж до 40 лет: объяснил психолог 04:11Стремление людей к эксгибиционизму объяснил сексолог 02:14"Я глубоко опечален": Роберт Де Ниро отреагировал на смерть внука 00:06Выход новых ЖК в Москве замедлился 22:15Владимир Пресняков бьет тревогу: Часть общества на грани раскола 20:26"Процесс необратимый": врач объявила о конце жизни Светличной 19:25Возвращение на сцену: что известно о концерте жены иноагента Пугачевой по случаю 75-летия 18:27"Все в сборе": Орлова показала малютку-дочь с хрюкающим другом 17:30"Дядя Юра лежит мертвый": звезду российского кино настигла череда смертей 16:33Михалков жестко осадил коллегу по цеху: Никогда не будет у меня сниматься 15:49"Симпатичен": Дана Борисова о связи с экс-мужем Булановой 14:40Телеканал ТНТ объявил о возвращении на экраны сериала о семье Букиных 13:20Другие люди: вспыли кадры с реальными лицами Шаляпина и Дубцовой без пластики и фотошопа 11:40Москвичи раскупают квартиры в Сочи 11:20"Ущербно и одиноко": Фаворит жены иноагента Пугачевой высказался о бегстве за границу 11:00Навка назвала реабилитацию и подготовку Костомарова к соревнованиям уникальным случаем в истории 10:40Что делать, если в квартиру проникли посторонние 10:00В России планируют увеличить штраф за недопуск газовиков в квартиру 08:40Китч и дурновскусие: как выглядит скандальная могила умершего 15 лет назад Танича 08:20Психотерапевт раскрыла секрет Wildberries и объяснила желание женщин тратить там деньги 08:00"Просто чудо": Сергей Бодров и Виктор Цой "ожили" на рисунках художника 06:41Полная гармония: какие принципы помогут достигнуть баланса между работой и личной жизнью 04:11С чем россияне ассоциируют детей: соцопрос 02:31Мужские шорты на лето 2023 00:37Романтика, тайны и мистика: 5 книг, которые окунут в водоворот магии 22:0488-летний Александр Ширвиндт срочно просит о помощи
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Кевин Костнер: Принцесса Диана мечтала сняться в продолжении фильма "Телохранитель"

Кевин Костнер: Принцесса Диана мечтала сняться в продолжении фильма "Телохранитель"
113

По словам звезды Голливуда, принцесса Диана обратилась к нему с просьбой написать новый сценарий.

1 июля могла бы исполниться 62 года бывшей супруге действующего короля Британии Карла III, легендарной принцессе Диане. Увы, но подданные больше никогда не увидят милую улыбку человека, которую буквально боготворили. Мать принцев Уильяма и Гарри погибла в автокатастрофе 31 августа 1997 года. Ей было 36 лет.

Сегодня титул принцессы Уэльской носит супруга первого наследника британского престола Кэйт Миддлтон. Можно сказать, что жена принца Уильяма унаследовала его от покойной свекрови.

Королева-консорт Камилла после замужества с принцем Чарльзом напрочь отказалась носить титул принцессы Дианы, дабы избежать неприятных ассоциаций. Впрочем, сравнивать нынешнюю жену короля с предыдущей подданные не перестали.

Однако мало кто из них знает, что любимая миллионами принцесса Диана могла прославиться не только как монаршая особа, но и как кинозвезда. Незадолго до смерти она мечтала сняться в продолжении культового фильма "Телохранитель", главные роли в котором исполнили Кевин Костнер и Уитни Хьюстон.

Об этом рассказал сам голливудский актер в интервью изданию People. Принцесса Диана, по славам кинозвезды, просила его написать сценарий, в котором телохранитель будут защищать монаршую особу от назойливых журналистов, уточняет Пятый канал.

7 июля 2023, 08:00
Принцесса Диана. Фото: Uppa / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
People✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Шпионка Маркл и психопат Карл III: королевская семья погрязла в скандалах

Король Карл III. Фото: Pool / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Принц Эндрю. Фото: I-Images / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Дэвид Бекхэм. Фото: HOCH ZWEI / HOCH ZWEI / www.globallookpress.com
Меган Маркл. Фото: Pool / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

По теме

"Сигнал страсти": Атмосферу в отношениях Миддлтон и принца Уильяма выдал язык тела

 Новости королевской семьи Британии

Сюжеты Новости королевской семьи Британии

Наталия Гулькина назвала размер своей пенсии: Прожить нереально

Наталия Гулькина назвала размер своей пенсии: Прожить нереально
Бывшая солистка группы "Мираж" Наталия Гулькина призналась, что на ее пенсию жить невозможно. Несмотря на уход из группы "Мираж", Наталия Гулькина остается популярной, поскольку уже давно выступает сольно.

"Самобытно и простенько, людям зашло": известные певцы раскрыли феномен популярности SHAMAN

"Самобытно и простенько, людям зашло": известные певцы раскрыли феномен популярности SHAMAN
Певец SHAMAN до сих пор уверенно покоряет топ-чарты российских стриминг-сервисов. С чем это связано, рассказали популярные артисты Zaxap & SEYRAN. Взлет популярности певца Шамана оказался неожиданным.

Знакомая Гуфа объяснила его женщинам допущенную ими ошибку: Позвольте Леше оставаться собой

Знакомая Гуфа объяснила его женщинам допущенную ими ошибку: Позвольте Леше оставаться собой
Общественность пристально следит за лично жизнью Гуфа. Бьюти-эксперт Марьяна Авакян объяснила, какие ошибки допускали женщины, с которыми рэпер строил отношения. По мнению Марьяны Авакян, Гуф — свободолюбивый, талантливый и честный.

Последний шанс: Басков и Немоляева выступили против убийств

Последний шанс: Басков и Немоляева выступили против убийств
Звезды российского шоу-бизнеса борятся за справедливость. Николай Басков и Светлана Немоляева взволнованы происходящим в России. Сейчас у каждого есть возможность повлиять на будущее страны, уберечь ее множества кровавых преступлений, к которым призывают бесчеловечные люди.

"Диагноз очень тяжелый": Светличную мотает из клиники и обратно

"Диагноз очень тяжелый": Светличную мотает из клиники и обратно
Легенда советского экрана сама не своя. Светлана Светличная превратилась в скандального инвалида. Отечественный шоу-бизнес кишит историями о том, как знаменитости становятся заложниками страшных болезней.

Выбор читателей

05/07СрдКитч и дурновскусие: как выглядит скандальная могила умершего 15 лет назад Танича 05/07Срд"Процесс необратимый": врач объявила о конце жизни Светличной 05/07СрдВладимир Пресняков бьет тревогу: Часть общества на грани раскола 05/07СрдМихалков жестко осадил коллегу по цеху: Никогда не будет у меня сниматься 05/07СрдВозвращение на сцену: что известно о концерте жены иноагента Пугачевой по случаю 75-летия 05/07Срд"Дядя Юра лежит мертвый": звезду российского кино настигла череда смертей