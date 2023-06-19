Павел Воля встал на защиту высмеянной в Сети Юлии Высоцкой

Внезапно по Интернету разлетелись старые выпуски программы "Едим дома", после чего Юлию Высоцкую стали обсуждать все, кому не лень.

Не так давно знаменитая актриса стала настоящей звездой в Сети. Хотя, возможно, ей эта популярность принесла мало приятного. Дело в том, что на просторах Интернета появились отрывки из программы "Едим дома", ведущей которой артистка была много лет назад. Там она делилась секретами приготовления разных блюд. Но, смотря выпуски сейчас, кулинарные навыки Юлии Высоцкой, считают пользователи, кажутся абсурдными.

Сгоревшие сырники, макароны с водкой, суп со скорлупой рака – это лишь малая часть рецептов, которым учила своих зрителей супруга Андрея Кончаловского. И за них ее в Сети буквально высмеяли. Да, кому-то видео показались забавными, но некоторым коллегам актрисы показалось, что это переросло в настоящую травлю.

В итоге за Юлию Высоцкую вступились некоторые знаменитости. К примеру, на ее сторону встала Ксения Собчак, за ней – Ксения Бородина. А теперь прокомментировать шумиху вокруг супруги режиссера решил Павел Воля. Комик обвинил общество, набросившееся на актрису, в токсичности, которая возникла на фоне его невежества и вседозволенности. Шоумен заверил, что некоторым людям просто не дает покоя то, что какой-то человек не сидит без дела.

"Ты что-то делаешь, и ты уже неприятен людям, которые ничего не делают. Просто из-за того, что ты живешь, существуешь и что-то там пытаешься", – высказался Павел Воля о смешке над Юлией Высоцкой.

