Павел Воля встал на защиту высмеянной в Сети Юлии Высоцкой

Иноагенту Галкину исполнилось 47 лет Тесты Бузова ужаснула народ новым образом Игры Сонник

Топ новостей недели

"Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом"Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью"Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью" В истории с арестом замка Галкина* и Пугачевой в Грязи поставлена точкаВ истории с арестом замка Галкина* и Пугачевой в Грязи поставлена точка

Лента новостей

Понедельник 19 июня

10:00"Хочу умереть во сне": 80-летняя Власова задумалась о доме престарелых после ухода Джигарханяна 10:00Как защитить дачу от диких зверей 09:40Спрос на элитные квартиры вырос на 66% 09:20Павел Воля встал на защиту высмеянной в Сети Юлии Высоцкой 09:00В каких случаях можно лишиться недвижимости по завещанию 08:40Единственный шанс на спасение или подготовка к тоталитарному аду: каким шведский профессор увидел будущее Земли 08:25"Не знаю, что произошло": разительные перемены в Карнавал огорошили Долину 08:20Гороскоп на неделю с 19 по 25 июня 2023 года 08:00Не проходите мимо: 5 достойных отечественных романов в озвучке знаменитостей 06:09Видео спасения 25 собак из горящего здания восхитило народ 04:18"Прилучный был вампиром, а Муцениеце донором": почему брак артистов развалился 02:16Ночная рыбалка волков попала на видео 00:02"Очень умный": названа причина возвращения Диброва на экраны после увольнения с Первого 22:02"А ведь какая красотка была": сделавшей пластику Мамаевой хорошо досталось 21:22"Мы с Прохором": Волочкова и Шаляпин стали парой 21:11Царская Россия: 5 лучших книг, которые помогут больше узнать о монархии 20:34Рулетики по-царски по рецепту Надежды Кадышевой 20:05"Ходили на прогулку": мать онкобольной Заворотнюк вывела наследницу 18:24"Это новая реальность": Боярская поделилась большой радостью 17:46"Случилось": 34-летняя жена Петросяна месяц скрывала маленькое чудо 15:29 "У меня никого не было до Ляйсан": интимная тайна Павла Воли 14:55"Запах мочи": дочь умершей от рака Самохиной брезгливо вспомнила о визите в хоспис 13:58"Отвезли на скорой помощи": как жена Газманова стала жертвой зависимости 12:53"Спим под разными одеялами": жизнь 92-летнего Краско скрасила молодая подруга 11:41Певица Азиза отменила венчание с мужем-скандалистом 09:37Какую одежду носить летом – ответ дерматолога 08:20Депп пообещал раздать детям миллион долларов от Эмбер Херд 06:17Это разрушает вас: 5 страхов, которые мешают вам жить счастливо 04:12Нумеролог предсказала Агате Муцениеце переломный момент судьбы 02:15Шесть неочевидных причин набора веса 00:03Год в изгнании: выбравшему другую жизнь Максиму Галкину* исполнилось 47 лет 22:08Как пережить развод: полезные советы 21:105 книг, которые можно прочесть и послушать в отпуске 20:13"Их карьера пойдет вниз": что будет с Брежневой и Меладзе после переезда из России 18:00Семейные секреты: Седокова раскрыла подробности ссоры с мужем 17:38Судебный процесс: Кристина Бабушкина и ее адвокаты готовятся к защите 16:40Вдовец Легкоступовой показал новую пассию: невероятное сходство 16:00Волочкова написала заявление в полицию на свою соседку: Находится в розыске 15:20Орлова стала жертвой мошенников и потеряла внушительную сумму 14:40Адвокат прокомментировал слухи о переезде Пугачевой в США 13:40Раскритикованная Успенская резко ответила завистницам: Мне в душе 20 лет 13:20"Ушло более 10 миллионов": Гусева объяснила странности поведения Киркорова на свадьбе 11:45Александр Рогов раскрыл тайны звездного образа Филиппа Киркорова 09:43До 100 тысяч рублей: участились штрафы за несогласованное остекление балконов 08:00Россиян предупредили об опасности прохладительных напитков 06:31Как определить у себя зависимость от партнера? Шесть признаков 04:25Нарушения в работе сердца и почек: чем опасен переизбыток витамина D 02:11Какое жилье можно купить в Москве за 8 млн 00:04Чем опасно избыточное потребление воды: объяснил врач 22:33Легендарный актер кино и ТВ умер в доме престарелых
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Павел Воля встал на защиту высмеянной в Сети Юлии Высоцкой

Павел Воля встал на защиту высмеянной в Сети Юлии Высоцкой
272

Внезапно по Интернету разлетелись старые выпуски программы "Едим дома", после чего Юлию Высоцкую стали обсуждать все, кому не лень.

Не так давно знаменитая актриса стала настоящей звездой в Сети. Хотя, возможно, ей эта популярность принесла мало приятного. Дело в том, что на просторах Интернета появились отрывки из программы "Едим дома", ведущей которой артистка была много лет назад. Там она делилась секретами приготовления разных блюд. Но, смотря выпуски сейчас, кулинарные навыки Юлии Высоцкой, считают пользователи, кажутся абсурдными.

Сгоревшие сырники, макароны с водкой, суп со скорлупой рака – это лишь малая часть рецептов, которым учила своих зрителей супруга Андрея Кончаловского. И за них ее в Сети буквально высмеяли. Да, кому-то видео показались забавными, но некоторым коллегам актрисы показалось, что это переросло в настоящую травлю.

В итоге за Юлию Высоцкую вступились некоторые знаменитости. К примеру, на ее сторону встала Ксения Собчак, за ней – Ксения Бородина. А теперь прокомментировать шумиху вокруг супруги режиссера решил Павел Воля. Комик обвинил общество, набросившееся на актрису, в токсичности, которая возникла на фоне его невежества и вседозволенности. Шоумен заверил, что некоторым людям просто не дает покоя то, что какой-то человек не сидит без дела.

"Ты что-то делаешь, и ты уже неприятен людям, которые ничего не делают. Просто из-за того, что ты живешь, существуешь и что-то там пытаешься", – высказался Павел Воля о смешке над Юлией Высоцкой.

19 июня 2023, 09:20
Юлия Высоцкая. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
YouTube-канал Надежды Стрелец✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Высоцкая и Кончаловский потрясли своим поступком на публике

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Надежда Михалкова. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Алена Водонаева. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Александр Домогаров. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Егор Кончаловский. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

По теме

"Она никогда не была молодой": Психолог объяснила желание Высоцкой жить с престарелым мужем
Юлия Александровна Высоцкая

Юлия Александровна Высоцкая актриса, телеведущая, кулинар

 Павел Алексеевич Воля

Павел Алексеевич Воля артист разговорного жанра, телеведущий, киноактер, участник телепроекта Comedy Club

"Хочу умереть во сне": 80-летняя Власова задумалась о доме престарелых после ухода Джигарханяна

"Хочу умереть во сне": 80-летняя Власова задумалась о доме престарелых после ухода Джигарханяна
В столичном театре им. Евг. Вахтангова вручили престижную театральную премию "Хрустальная Турандот". Среди гостей церемонии была и Татьяна Власова. Она живет рядом с Арбатом в той же самой квартире, в которой на протяжении четырех десятков лет была счастлива с Арменом Джигарханяном. Корреспондент "Дни.ру" расспросил вторую – и самую долгую! – супругу легендарного актера о жизни сегодня. Татьяна Власова была актрисой Ереванского русского драматического театра имени К.

"Не знаю, что произошло": разительные перемены в Карнавал огорошили Долину

"Не знаю, что произошло": разительные перемены в Карнавал огорошили Долину
Два года назад Лариса Долина повздорила с блогером и звездой "Тик-Тока" Валей Карнавал. Народная артистка России уверяла, что без профессионального музыкального образования артист из себя мало что представляет, а Валя Карнавал посмела вступить с ней в публичный спор. Сегодня, как Долина заверила "Дни.ру", тот конфликт окончательно исчерпан. В феврале в программе Первого канала "Подкаст.

"Прилучный был вампиром, а Муцениеце донором": почему брак артистов развалился

"Прилучный был вампиром, а Муцениеце донором": почему брак артистов развалился
Павел Прилучный очень яркий и харизматичный. Но за счет чего он держит этот образ? Российский актер Павел Прилучный уже завоевал звание настоящего ловеласа, ведь он покорил немало женских сердец.

"Очень умный": названа причина возвращения Диброва на экраны после увольнения с Первого

"Очень умный": названа причина возвращения Диброва на экраны после увольнения с Первого
Почему Дмитрий Дибров остается одним из самых востребованных телеведущих, рассказал собеседник "Дни.ру". Этой весной стало известно об увольнении Дмитрия Диброва с Первого канала, где на протяжении долгих лет выходило в эфир шоу "Кто хочет стать миллионером?", которое вел шоумен.

"А ведь какая красотка была": сделавшей пластику Мамаевой хорошо досталось

"А ведь какая красотка была": сделавшей пластику Мамаевой хорошо досталось
Звезда перенесла операцию из-за смещения импланта в ягодицах и предъявила кадры пятой точки всей стране. Брюнетке хорошо досталось за откровенные фото от строгих критиков. В числе недовольных – диджей Игорь Дуденко, он поделился мнением с "Дни.ру". Ну, что ж… Для полноты картины приведу цитату этой молодой девушки.

Выбор читателей

17/06Сбт"Ушло более 10 миллионов": Гусева объяснила странности поведения Киркорова на свадьбе 18/06Вск"Отвезли на скорой помощи": как жена Газманова стала жертвой зависимости 17/06СбтВдовец Легкоступовой показал новую пассию: невероятное сходство 18/06Вск"Это новая реальность": Боярская поделилась большой радостью 18/06Вск"Мы с Прохором": Волочкова и Шаляпин стали парой 17/06СбтВолочкова написала заявление в полицию на свою соседку: Находится в розыске