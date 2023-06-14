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Среда 14 июня

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"Она никогда не была молодой": Психолог объяснила желание Высоцкой жить с престарелым мужем

"Она никогда не была молодой": Психолог объяснила желание Высоцкой жить с престарелым мужем
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Многие до сих пор не понимают, почему Юлия Высоцкая вышла замуж за человека, который ей годится в отцы.

Режиссер и актриса вместе уже много лет. Публика по-разному относится к этому неравному браку. Конечно, многие считают этот союз гармоничным, однако находятся люди, которые не верят в искреннюю любовь. А кому-то просто-напросто не понятно, зачем Юлия Высоцкая связала жизнь с человеком, старше ее на 36 лет.

Объяснение нашлось у известного психолога Вероники Степановой. Специалист разобрала психологический портер блондинки и предположила, почему она так хочет быть рядом с престарелым мужем. По мнению эксперта, актриса – в душе ровесница Андрея Кончаловского. И с молодым спутником по этой причине ей было бы некомфортно.

"Юлия Высоцкая – старушка, как и ее муж. И она никогда не была молодой", – говорит Вероника Степанова.

Психолог уверена, что звезда всегда была "несовременной". У нее якобы такой типаж. Именно поэтому, говорит специалист, актрисе подходят роли в военных фильмах, где она смотрится очень гармонично в "дореволюционных" костюмах.

Вместе с тем Вероника Степанова обратила внимание на внешнее сходство супругов. "Я большего сходства не видела", – удивилась эксперт. Она вспомнила фильм "Рай", где актриса предстала с бритой головой. Психолог, увидев блондинку в таком образе, решила, что она – копия своего супруга.

"Нижняя челюсть, ужимки все, глаза... Все какое-то сморщенное", – описала Юлию Высоцкую Вероника Степанова.

14 июня 2023, 08:00
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
YouTube-канал Вероники Степановой✓ Надежный источник

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Дмитрий Маликов и Елена Изаксон. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press /www.globallookpress.com
Леонид Агутин и Анжелика Варум. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Иосиф Пригожин и певица Валерия. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Сергей Жуков и Регина Бурд. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press /www.globallookpress.com
Олег Газманов и Марина Газманова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Александр Стриженов и Екатерина Стриженова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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