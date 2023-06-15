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Четверг 15 июня

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Купившая отдельную квартиру Костенко публично ответила на слухи о разводе с Тарасовым

Купившая отдельную квартиру Костенко публично ответила на слухи о разводе с Тарасовым
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Анастасия Костенко дала откровенное интервью, в котором впервые подробно рассказала о браке с Дмитрием Тарасовым, пластике груди и многом другом.

Жена российского футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко активно ведет соцсети и делится с поклонниками подробностями семейной жизни. Модель воспитывает с супругом троих детей и развивает собственную карьеру.

В свежем выпуске ютуб-шоу "Алена, блин!" 29-летняя Костенко рассказала, как Дмитрий Тарасов ушел от Ольги Бузовой и переключился на нее. Обладательница титула "Вторая вице-мисс Россия-2014" отметила, что когда встретила Тарасова, он уже не носил кольцо и вел себя так, будто открыт к новым чувствам.

По словам Анастасии Костенко, в то время было заметно, что семья Дмитрия Тарасова и Ольги Бузовой трещит по швам. При этом модель твердо дала понять футболисту, что не станет сближаться с ним, пока он женат. И тогда спортсмен расторг брак с поющей телеведущей. С тех пор Тарасов и Костенко вместе уже больше пяти лет.

Впрочем, недавно вокруг многодетных родителей стали ходить каверзные слухи. Стали поговаривать, что влюбленные на грани развода. В интервью модель опровергла эти сплетни и заверила, что никаких проблем в отношениях нет.

Анастасия Костенко призналась, что недавно сделала маммопластику. Она давно мечтала об этом и решила осуществить свой план. В своем телеграм-канале звезда подробно рассказывала обо всех этапах операции и реабилитации.

Кроме того, Анастасия Костенко похвасталась, что сама купила новую квартиру. Поклонники удивились, зачем замужней женщине покупать отдельное жилье. При этом модель отметила интересную деталь: Дмитрий Тарасов подписал документы, в которых уверяет, что не претендует в случае развода на эту жилплощадь.

15 июня 2023, 21:02
Анастасия Костенко. Фото: соцсети
"Алена, блин!"/ YouTube• Требует проверки

Фоторепортаж

Красивая история любви Тарасова и Костенко

Дмитрий Тарасов далеко не сразу после разрыва с Ольгой Бузовой обнародовал Анастасию Костенко.
Футболист ратовал за то, чтобы подробности его частной жизни были не афишированы. Но не получилось.
Спортсмен регулярно выводил избранницу в свет.
Дмитрий и Анастасия радовали глаз фанатов.
В декабре влюбленные отправились на Мальдивы.
Именно там Дмитрий сделал предложение Анастасии.
Влюбленные весело проводили время.
Затем пара отправилась в Дубаи.
В начале января Тарасов и Костенко расписались.
Анастасия оказалась верующей девушкой.
Поэтому уже в конце января Костенко и Тарасов обвенчались.
А затем отправились отмечать в банкетный зал одного из московских отелей.

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