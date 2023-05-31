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Среда 31 мая

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"Деньги зарабатываю сама": откровения Бледанс о жизни после развода

"Деньги зарабатываю сама": откровения Бледанс о жизни после развода
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В городе Кстово завершается Первый Открытый Российский Кинофестивель "КстоКино", Он проходит при поддержке Правительства Нижегородской области и администрации Кстовского муниципального округа. С участвующий в церемонии закрытия Эвелиной Бледанс встретился корреспондент "Дни.ру".

Александру Семину – младшему сыну Эвелины Бледанс – в сентябре исполнится 11 лет. В возрасте 6 месяцев он получил свой первый контракт на съемки в рекламе подгузников. А сейчас дебютировал и как артист.

"В мае мы с Семеном были в Санкт-Петербурге, моем родном городе, где я провела лучшие институтские годы (в 1990 году окончила актерский факультет ЛГИТМиКа, курс народного артиста СССР Игоря Владимирова – Прим. ред.) и где у меня была первая любовь, – рассказала Эвелина. – А младшего сына я привезла туда впервые – успела показать ему и Павловский дворец, и Мариинский театр, и Кунсткамеру".

Но главная цель поездки была не развлекательной. "Мы ездили по детским домам и социальным учреждениям с концертами, – пояснила звезда. – По три спектакля в день давали, и Сема был как артист – пел, общался с детками. Я думала, он будет уставать – нет, приходил в номер и продолжал петь. В качестве гонорара от мамы он получил мороженое, пирожное, игрушки".

В сентябре 2017 года Бледанс официально заявила, что рассталась с третьим мужем – отцом Семена Александром Семиным. И сегодня, когда Эвелина на фестивале в Кстово, сын остался в Москве с папой. А на вопрос о его финансовом участии в жизни ребенка, Эвелина ответила обтекаемо: "Деньги я зарабатываю сама".

31 мая 2023, 14:34
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Девочка для Семушки: 53-летняя Бледанс нашла завидную невесту особенному сыну

Фото: личный архив
Фото: личный архив
Фото: личный архив
Фото: личный архив

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