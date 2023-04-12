"Перестали общаться из-за СВО": живущий в Одессе бывший муж плюнул на россиянку Бледанс

Проклятая политика вмешалась в отношения

В Москве в 14-й раз вручили премию Brand Awards. Среди гостей церемонии была и Эвелина Бледанс. Корреспондент "Дни.ру" поздравил ее с 54-м днем рождения и спросил, не забыли ли про дату бывшие мужья.

Бледанс, напомним, был замужем трижды. Официальный брак с первым супругом – актером, ведущим и руководителем тележурнала "Каламбур" Юрием Стыцковским – продлился всего 2 месяца, хотя они поженились после 7 лет совместной жизни. С израильским бизнесменом Дмитрием Эвелина проживет с 1993 по 2010 годы и даже родит от него сына Николая. А третьим мужем стал режиссер и продюсер Александр Семин, в браке с котором 1 апреля 2012 года родился сын Семен. В сентябре 2017-гоБледанс официально заявила, что рассталась с Семиным.

"Из всех трех моих мужем я до сих пор поздравляла с Днем рождения и другими праздниками только своего первого мужа, – призналась Бледанс. – И он до сих пор тоже меня поздравлял. Но потом вмешалась политика. Юра живет сейчас в Одессе. Еще в прошлом году, после начала спецоперации, мы как-то переписывались, хотя он выражался в мой адрес если не резко, то негативно. А потом вообще перестал выходить на связь".

А вот последний супруг Эвелину поздравить не забыл. "Он прекрасно общается с сыном, не далее как вчера мы с Александром переписывались и я сказала, что Семену надо побольше заниматься музыкой, а папа, который сам музыкант и композитор, может его чему-то научить", – рассказала Бледанс.

Как говорится, свято место пусто не бывает. И сегодня у Эвелины новый роман. "Свадьбу мы пока не планируем, нам и так хорошо вместе, – объяснила Бледанс. – Семен его зовет по имени-отчеству"