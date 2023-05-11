"Найди работу": Бузова иронично ответила Тарасову на упреки во лжи

Дмитрий Тарасов вывел Ольгу Бузову из себя.



Дмитрию Тарасову, который буквально пару дней назад заявил журналистам о тягость своей жизни, вызванных предыдущим браком, прилетела, как говорится, ответка. Услышавшая новые откровения своего бывшего мужа Ольга Бузова не смогла смолчать.

Сделала блондинка репост одной из статей, в которой разбирали интервью Тарасова, а также сопроводила скриншот ссылкой на свой Телеграм канал. Там Ольга Бузова и дала себе волю – ответила на упреки во лжи.

В отличие от бывшего мужа, сообщила Ольга Бузова, своего прошлого она не стыдится, ведь именно оно и привело ее туда, где она находится сейчас. Иными словами, своему сегодняшнему успеху она обязана, возможно, именно разводом с Дмитрием Тарасовым.



Кроме того, подметила она и то, что после их расставания прошло уже целых семь лет, за это время у футболиста родилось трое детей. Тем не менее, Ольга – единственная тема, о которой Дмитрий продолжает без устали говорить.

"Твой единственный ликвидный актив — это воспоминания о бывшей", – иронично ответила Ольга Бузова Дмитрию Тарасову.



"Найди работу и становись, наконец-то, мужиком", "Что остается делать невостребованному недофутболисту?", "Пора идти работать, не все ногой по мячу лупить", – обратились поклонники Ольги Бузовой к Дмитрий Тарасову.



