Басков прилюдно разоблачил скрывающего тайну Пригожина: Молчал 20 лет

Николай Басков — крайне харизматичный артист. Искрометный юмор ведущего скрасил новый выпуск шоу "Моя мелодия" на телеканале "Россия 1".

Певец посмеялся над участниками проекта, в том числе над Валерией и Иосифом Пригожиным. К слову, для вокалистки Александр Шоуа исполнил композицию Стинга "On and on". Примечательно, что Иосиф Пригожин находился рядом с супругой, чтобы поддержать ее.

"Как это было красиво! Обожаю Стинга, на этой музыке я взрослела, училась. Обожаю этого человека, это просто невозможно, это крутейший музыкант", — поделилась эмоциями Валерия, обнимая Шоуа. При этом главным откровением в тот момент поделился именно Пригожин.

Продюсер поведал, что с этой композицией Стинга его связывают теплые воспоминания. "В этом году 20 лет, как мы вместе. Эта песня на протяжении всех этих лет нас сопровождает. Мы путешествовали под эту песню, я садился за руль автобуса, мы брали детей и путешествовали вдоль моря", — откровенно поведал Иосиф.

Таким образом, Пригожин молчал об этом факте без малого несколько десятков лет. Для поклонников такое открытие может пролить свет на тех исполнителей, которые повлияли и сформировали музыкальный вкус как Валерии, так и Пригожина.

Стоит отметить, что Валерия и Иосиф Пригожин познакомились в начале девяностых. В то время артистка была на слуху после триумфа в конкурсе "Утренняя звезда".

