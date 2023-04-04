Валяющийся бомжом Панин ноет из-за плохой жизни на чужбине: Подгорает от злобы

За границей звезда "Жмурок" уже живет давно. Удрав из России, он оставил жизнь с возможностями заниматься любимым делом и получать за это деньги. В Испании же актер, как он сам признавался, отчаялся найти работу по профессии. По словам Алексея Панина, в проекты его не брали из-за скандального имиджа.
Сейчас артист при удобной возможности ругает родину, которая, на минуточку, подарила ему популярность. Вот и на этот раз он обрушился с критикой на россиян. Опальный беглец разместил фотографию с недавнего спектакля, в котором сыграл главную роль. В каких-то эпизодах он валяется на скамейке подобно бомжу, у которого таким времяпрепровождением занята большая часть времени.
Под снимком, где он как раз лежит на улице, Алексей Панин начал ныть из-за своей плохой жизни, о которой, по его словам, то и дело пишут российские издания. Его возмутило то, что пресса вместо того, чтобы осветить премьеру спектакля, стала в очередной раз упоминать о его тяжелом бытие в Испании. Актер уверен, что журналистам просто не дает покоя то, что сбежавшие звезды, мол, могут жить хорошо.
"Понятно что у них "подгарает", от злобы (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред)", – возмущается звезда.
Что бы там не говорил актер, его театральные постановки не стоят рядом с проектами, в которых он принимал участие в России. Да, и в Голливуд великую звезду пока не позвали. Остается только порадоваться за Алексея Панина, который нашел хотя бы какую-то работу на чужбине.