Погоняй шершавого: извращенец Панин заснял свои тошнотворные утехи в мужском сортире

Не прячь ваньку-встаньку!

Живущий в Испании хулитель России Алексей Панин прошел, как известно, и Крым, и Рым. Он в разное время бесстыдно скользил ртом по мужскому органу и противоположной стороной тела насаживался на ногу, онанировал под кустами и бегал в женском исподнем по двору. Апофеозом же стали нежности с собакой, о которых много судачили.

Конечно, про все его сексуальные деривации точнее бы сказали психиатры и сексопатологи. Ведь практически каждый шаг – это медицинский диагноз. Ну, кому, например, еще придет в голову снимать себя со спущенными портками возле писсуара в мужском сортире, да еще и гордиться кадром?!

"Ну, чем не Лувр?!" – так подписал актер снимок, который разместил в Интернете. Жаль, что штаны спущены не полностью и пипетка Панина в кадр не попала. Его блиставшая на нудистских пляжах женилка произвела бы фурор! Ну, коли больше нечем гордиться.

Но когда смотришь на эти утехи Лауреата государственной премии России, то хочешь только одного: чтобы дочь этого кошмара не видела, чтобы не наблюдала подобных аномалий и мерзости. С отцом ей не повезло...