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Шоу-бизнес
Погоняй шершавого: извращенец Панин заснял свои тошнотворные утехи в мужском сортире

Погоняй шершавого: извращенец Панин заснял свои тошнотворные утехи в мужском сортире

Не прячь ваньку-встаньку!
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Живущий в Испании хулитель России Алексей Панин прошел, как известно, и Крым, и Рым. Он в разное время бесстыдно скользил ртом по мужскому органу и противоположной стороной тела насаживался на ногу, онанировал под кустами и бегал в женском исподнем по двору. Апофеозом же стали нежности с собакой, о которых много судачили.

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 Алексей Вячеславович Панин

Алексей Вячеславович Панин актер

Конечно, про все его сексуальные деривации точнее бы сказали психиатры и сексопатологи. Ведь практически каждый шаг – это медицинский диагноз. Ну, кому, например, еще придет в голову снимать себя со спущенными портками возле писсуара в мужском сортире, да еще и гордиться кадром?!

"Ну, чем не Лувр?!" – так подписал актер снимок, который разместил в Интернете. Жаль, что штаны спущены не полностью и пипетка Панина в кадр не попала. Его блиставшая на нудистских пляжах женилка произвела бы фурор! Ну, коли больше нечем гордиться.

Фото: cоциальные сети

Но когда смотришь на эти утехи Лауреата государственной премии России, то хочешь только одного: чтобы дочь этого кошмара не видела, чтобы не наблюдала подобных аномалий и мерзости. С отцом ей не повезло...

Фото: Роман Денисов / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 23 марта 2023, 09:00
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