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Вторник 4 апреля

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"Новый муж лучше старых двух": 59-летняя Буланова раскрыла детали грядущей свадьбы

"Новый муж лучше старых двух": 59-летняя Буланова раскрыла детали грядущей свадьбы

Совет да любовь молодым!

Певица Татьяна Буланова была замужем уже дважды. Брак с первым мужем – продюсером и музыкантом Николаем Тагриным – продлился с 1992 по 2005 годы. Потом до декабря 2016-го артистка была женой футболиста Владислава Радимова. Летом 2023-го певица станет супругой ресторатора.

"Новый муж лучше старых двух, – светится от счастья певица. – Летом официально оформим отношения". Она уверяет, что ничуть не волнуется: "Что я, девственница, что ли?!"

Свадебное платье певица решила не шить, а купить готовое. Причем с дальним прицелом, чтобы потом можно было выходить в нем на сцену. "Меньше полумиллиона", – ответила она на вопрос корреспондента "Дни.ру" о цене наряда за кулисами юбилейного концерта Ильи Резника в "Крокус сити Холле".

Певица ожидает, что на свадьбу придет около 80 гостей. "Для росписи выберем какой-то из питерских дворцов бракосочетаний – на Английской (здесь 15 марта 1994 года Алла Пугачева выходила замуж за Филиппа Киркорова – Прим. ред.) или Фурштатской набережной, – поделилась звездам деталями. – Потом я хочу, чтобы все на корабле поплыли в ресторан, к которому имеет отношение мой будущий муж Валерий. Он очень красивый, с террасой, а поскольку уже будут белые ночи, то вид откроется изумительный".

А после свадьбы молодые станут жить в питерской квартире Булановой. "Я не хочу никуда переезжать, – объяснила исполнительница. – Тем более, жить с его родителями. У меня своя своя удобная квартира, в которой все обустроено, поэтому решили, что у меня будет удобнее".

По словам артистки, ее дети – 30-летний Александр Тагрин и 15-летний Никита Радимов – нового избранника мамы приняли сразу. "Он просто очень обаятельный, улыбчивый и открытый человек", – объяснила Таня.

4 апреля 2023, 12:20
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Не плачь: Татьяне Булановой – 50

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