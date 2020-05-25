Теперь без боли, разрывов и крови: врач рассказал о лечении Киркорова от геморроя

Филиппу Киркорову 53 года. Это время, когда многие функции организма снижаются и надо постоянно заботиться о здоровье. У короля российской эстрады все под контролем – для всех своих трещинок он носит в сумке множество лекарственных препаратов.

Самыми важными в сумочке у Филиппа Киркорова являются два средства – без них он и шагу не сделает во всех смыслах этой фразы. Во-первых, очень спасают артиста анальные свечи с облепиховым маслом. "После них всегда будет регулярный, правильный, полезный стул, – пояснил артист. – Даже если я лечу в самолете, всегда могу выйти в туалет и поставить их".

В косметичке у Киркорова есть еще одна спасительная для многих красавцев-артистов мазь – "Проктоседил". "Это как свечки, просто очень полезно", – уверяет певец.

"Дни.ру" обратились к профессиональному врачу-колопроктологу, хирургу с многолетним стажем, доктору медицинских наук с просьбой рассказать о фармакологических свойствах препаратов. Мол, что же помогает Киркорову быть молодым, оставаться в строю и столько лет ублажать поклонников разных возрастов.

"Судя по всему, речь может идти о клинических проявлениях геморроя, хотя без личного осмотра эта сказать точно нельзя, – говорит врач. – После 45 лет с этой проблемой сталкиваются многие мужчины. Может сказываться и лишний вес, и неправильное питание", – полагает знаток мужской физиологии.

"Проктоседил" – это комбинированный препарат для лечения геморроя и других заболеваний аноректальной зоны. Особенно хорош он для лечения анальных трещин, вызванных механическими повреждениями, – рассказывает доктор. – Для введения в прямую кишку этого крема есть специальный дозатор. Его правильное использование позволяет быстро избавиться от болевых ощущений и жжения, снимает отечность, заживляет разрывы. Очень удобное средство!"

Что же касается любимых Филиппом Киркоровым ректальных свечей с облепиховым маслом, то их, по словам врача, тоже часто применяют с целью скорейшего заживления слизистой оболочки. "Суппозитории вводят в задний проход для остановки кровотечения, заживления ран и трещин. Благодаря обволакивающей способности масла проходят отеки, болезненные ощущения", – пояснил доктор.