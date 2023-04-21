Раскрывший рот SHAMAN повернулся задом к властям России: Неприятное чувство появляется

SHAMAN закончил трудиться тяжело дыша и с широко раздвинутыми ногами.



Огромный подарок для всех своих поклонников сделал певец ШАМАН: выпустил новую песню и сопроводил ее клипом, да не одним. Вначале на его канале появился ролик с хором из тысячи жителей Луганска, который мгновенно набрал почти 2,5 миллиона просмотров. Спустя еще пару дней появилась и вторая версия, на которой SHAMAN стоит на Красной площади.

Раскрывший рот Ярослав Дронов (Настоящее имя певца – Прим. ред.) затянул строки, которые еще не скандируют стадионы, а ноги его, тем временем, несли певца от здания Казанского собора мимо Государственного исторического музея в самый центр площади. Затем, следуя за объективом камеры, на которую его снимал гибкий оператор, SHAMAN встал спиной к Кремлю и, таким образом, ненадолго повернулся задом к властям России, которые и заседают на территории исторического комплекса.



"Сердце горело словами / Правда и сила за нами / Гордо все переживет / Наш народ", – выплескивал свой патриотизм ШАМАН на пространство исторической брусчатки.



Клип и песня стали, как сообщил в соцсетях сам исполнитель, подарком для гостей и жителей города, прогуливавшихся по площади в день съемок клипа. Ведь примечательным было то, что общественное место не перекрывали ради записи видео: ШАМАН проскальзывал среди праздно шатающихся граждан, вцепившихся в телефоны ради записи нескольких драгоценных секунд видео.



И, быть может, как надеются некоторые, новый хит позволит SHAMAN пополнить свой банковский счет и приобрести новый костюм для выхода в свет. Ведь свой старый практически ШАМАН заносил до дыр.

"У нас слушателей, любящих его, какое-то неприятное чувство появляется. Утешаю, чтобы совсем не разочароваться", "Народ все равно разберется, где патриотизм, а где дешевый пиар и манипуляция сознанием граждан", "Только Balenciaga из последних коллекций , как– то не патриотичненько носит", "Как-то не патриотичненько просить десятки мультов за свои песенки, попахивает" – поделились эмоциями о SHAMAN пользователи Сети.