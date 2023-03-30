Погасла наша звездочка: завернутой в саван Цымбалюк-Романовской опустили веки

Пришло время попрощаться с Виталиной Цымбалюк-Романовской.

44-летняя звезда ток-шоу и бывшая супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская предстала перед зрителями в неприглядном виде. В социальных сетях появилось видео неподвижной, мертвецки-бледной пианистки, завернутой в саван. Зрители не на шутку перепугались, что случилось с женщиной.

Все дело в том, что Виталина Цымбалюк-Романовская посетила кабинет косметолога. С закрытыми глазами они позировала для видеоролика клиники. Погасла наша звездочка, когда ей опустили веки для процедуры. В этот момент ее большие очаровательные глаза перестали сиять и пронзать до глубины души.

Для защиты одежды артистки врач надела на нее белую простынь. Виталина отправилась на процедуру аква-лифтинга. Чтобы косметологу было удобнее работать, в кабинете мерцает не очень приятный глазу свет. Но даже такая с виду безжизненная Виталина Цымбалюк-Романовская по-прежнему восхищала красотой, как спящая Белоснежка в ожидании принца.

Ранее пианистка не была замечена в злоупотреблении процедурами красоты. Поклонники любят естественную красоту Цымбалюк-Романовской и, кажется, не готовы даже к мельчайшим переменам в ее образе.