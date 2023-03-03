Певицу Валерию на фото без ретуши приняли за мужика: После 50 лет

Валерию теперь не узнать.

Несмотря на свой плотный график, знаменитая певица между съемками и концертами находит время на свой личный блог. В нем она не только делится подробностями жизни, но и публикует фотографии. Фанаты певицы Валерии любит ее не только за ее невероятное пение, но и за чувство стиля.

На днях жена Иосифа Пригожина поделилась новым весенним образом со своими подписчиками. Многие поклонники отреагировали положительно на публикацию своей любимой певицы. "Лера, какой стиль потрясающий, восторг!", – прокомментировало одна из подписчиц Валерии.

Однако были и те, кто отнесся неодобрительно к фотографии без ретуши певицы, приняв ее за мужика. "Показалось, что это Влад Лисовец", – написала еще одна девушка под постом. На провокационные сообщения модница реагировать не стала. Как призналась певица Валерия, свои наряды она не привыкла складировать на полках. Блондинка часто занимается расхламлением своего гардероба, даже иногда, по словам артистки что-то перепадает музеям.

"Нет, я почти ничего не храню – все раздаю", – написала под своей публикацией жена Иосифа Пригожина.

Стоит отметить, что многие восхищаются внешностью знаменитой блондинки. Кто-то даже в шутку называет ее ведьмой, ведь невозможно после 50 лет так идеально выглядеть! Впрочем, у певицы Валерии есть свои методы: например, она практикует йогу.