Певицу Валерию на фото без ретуши приняли за мужика: После 50 лет

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

"Он держался": объявлено о прощании с покинувшим мир Александром Масляковым "Люди плачут": названа дата прощания с Екатериной Стриженовой Скрывались ото всех: роман Киркорова с известным продюсером перестал быть секретом "А он в кого такой?": народ ахнул при виде 11-летнего сына Шпицы с аномалиями рук

Лента новостей

Пятница 3 марта

16:00Певицу Валерию на фото без ретуши приняли за мужика: После 50 лет 15:40Военная карьера, рисунки на заказ и обида на рэперов: 7 малоизвестных фактов о группе "Король и Шут" 15:20Объявлено о будущем ЕГЭ в России 15:00"Очень напряженный период": разбитый из-за онкологии Басков попал в госпиталь 14:40"Я это сделала!": Узнавшая об измене мужа Малышева объявила о разводе после 36 лет брака 14:20"Грязно ругается": Нагулявшая пузо любовница Виторгана избавилась от ребенка 14:00С трудом опознали: Вышвырнутую из России Наргиз скрючило после отравления 13:40Загремевший в реанимацию немощный Михалков заявил о крахе России: Решающее время 13:20"Бедный": Переплюнувший Панина бомж Милохин вздернул кровавый причиндал между ног 13:00Ноги уже не держат: зависимый от бутылки Газманов склонился к стакану 12:40Страшная реальность без фотошопа: народ крестится от опухшего вида стареющей Кудрявцевой 12:20"Ай да булочка!": 42-летняя Равшана Куркова снова стала мамой 12:00"Переживал и волновался": Ярмольник сообщил об уходе Фоменко 11:40В одном котле варятся: облученная в Чернобыле Пугачева и Хаматова сплелись как змеи 11:20Аж волосы дыбом: Бросившая мужа Орбакайте отдалась толпе мужиков под камерами 11:00Центробанк озвучил судьбу ипотеки в России на 2023 год 10:40Домов и квартир на сотни миллионов: произведена опись имущества лежащего в коме Костомарова 10:20"Что ж глумиться над русским народом": Розенбаум оторопел от выходки Воробей 10:00Черные стены, гнилой забор: Что таит в себе заброшенная хата на краю Беловежской пущи 09:40"Нет слов": Опустившегося на самое дно SHAMANа затоптали ногами 09:20"Публичный дом": всплыла страшная правда жизни потратившей миллионы Гузеевой 09:00"Встречались": умолчавшая о романе с Лепсом Барановская выставила бывшего самодуром 08:40"Массовое отравление": экстрасенс предупредила человечество об опасности 08:20Терапевт объяснила зависимость солнечного света и эпидемии ОРВИ 08:00ТОП-5 самых популярных туристических направлений на 8 марта 06:08Эпохальная смена планет: Гороскоп на весну 2023 года 04:21Почти треть квартир в Москве дешевле 10 млн 02:10Доступный бизнес-класс у столичного метро 00:01Народный праздник Овсянки: традиции 3 марта 22:20На юго-востоке Москвы парень облил бензином и поджег знакомого 22:00"Пусть порадуются": замеченная с горбом Пугачева сделала заявление об ограблении дворца 21:00"Это какой-то дурацкий секс": брошенку Муцениеце поймали на съемках эротики 20:40Раскрыты подробности состояния ведущей Вербицкой после аварии с грузовиком 20:00Клава Кока заняла место Гузеевой в "Давай поженимся": Уже давно 19:40"Я Настю боюсь": накативший на публике Шура прошелся по Волочковой 19:20Окровавленного Шуру обнаружили в луже мочи: Не мылся неделю 19:00"На месте Порошиной может оказаться любая": стало известно о похождениях бросившего семью Бойко 18:40Мы его потеряли: уход 66-летнего Шифрина стал потрясением для друзей 18:20Разбилась: Мчавшую на больших скоростях жену Тарасова расплющило в жестокой аварии 18:00Показавший украинский флаг Нагиев довел Лепса до истерики: Личное дело 17:40Долина отказалась от премий и наград: Продолжаю заниматься своим делом 17:20Пушистый доктор: как кошки исцеляют своих хозяев от серьезных болезней 17:00Вышвырнутая с пузом любовница Виторгана смоталась из дома 16:40"Тяжело": Объявлено об уходе скрывавшего страшную болезнь Жукова в самом расцвете лет 16:20Больше не вместе: Изведенная Варум вышвырнула вон пойманного на грязной измене Агутина 16:00"Чтобы у всех так стояло!": Волочкова опробовала достоинство вошедшего внутрь Джигурды 15:40"Придется вызывать полицию": охмуривший Лорак жених показал истинное лицо 15:21ДЦП, аутизм, синдром Дауна: как российские дети попадают в "Пыточную" 15:20"Галкин* убьет!": оборзевший Шура рассказал о сексе с Аллой Пугачевой 15:00Раздутое лицо и трещины под глазами: Олег Газманов зависим от бутылки
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Певицу Валерию на фото без ретуши приняли за мужика: После 50 лет

16

Валерию теперь не узнать.

Несмотря на свой плотный график, знаменитая певица между съемками и концертами находит время на свой личный блог. В нем она не только делится подробностями жизни, но и публикует фотографии. Фанаты певицы Валерии любит ее не только за ее невероятное пение, но и за чувство стиля.

На днях жена Иосифа Пригожина поделилась новым весенним образом со своими подписчиками. Многие поклонники отреагировали положительно на публикацию своей любимой певицы. "Лера, какой стиль потрясающий, восторг!", – прокомментировало одна из подписчиц Валерии.

Однако были и те, кто отнесся неодобрительно к фотографии без ретуши певицы, приняв ее за мужика. "Показалось, что это Влад Лисовец", – написала еще одна девушка под постом. На провокационные сообщения модница реагировать не стала. Как призналась певица Валерия, свои наряды она не привыкла складировать на полках. Блондинка часто занимается расхламлением своего гардероба, даже иногда, по словам артистки что-то перепадает музеям.

"Нет, я почти ничего не храню – все раздаю", – написала под своей публикацией жена Иосифа Пригожина.

Стоит отметить, что многие восхищаются внешностью знаменитой блондинки. Кто-то даже в шутку называет ее ведьмой, ведь невозможно после 50 лет так идеально выглядеть! Впрочем, у певицы Валерии есть свои методы: например, она практикует йогу.

3 марта 2023, 16:00
Валерия. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Возраст – не приговор: самые модные российские звезды старше 50 лет

По теме

"Носил мои трусы": Пригожин возмущен бесстыдством любовника теперь уже бывшей жены

Недолго осталось: разбитая болезнью Валерия поставила крест на карьере
(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

 Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

Военная карьера, рисунки на заказ и обида на рэперов: 7 малоизвестных фактов о группе "Король и Шут"

Тайная жизнь панков.

"Очень напряженный период": разбитый из-за онкологии Басков попал в госпиталь

Басков остался не у дел.

"Я это сделала!": Узнавшая об измене мужа Малышева объявила о разводе после 36 лет брака

Малышева пошла на отчаянный шаг.

"Грязно ругается": Нагулявшая пузо любовница Виторгана избавилась от ребенка

Виторгана никто не спросил.

С трудом опознали: Вышвырнутую из России Наргиз скрючило после отравления

Что произошло с Наргиз?

Выбор читателей

01/03СрдМрамор и тонны цветов: как выглядит место упокоения ушедшей Стриженовой 02/03ЧтвЦымбалюк-Романовская после родов разделась на камеру: Красавица 01/03СрдПроклятый рак: заявлено о похоронах Вайкуле в Израиле 02/03ЧтвТолпа народа и цветы: В Москве состоялось прощание с ушедшей в иной мир Стриженовой 02/03ЧтвСтаричок еще может! Родившая жена Николаева предъявила долгожданную малышку 02/03ЧтвБез трусов: потерявшая стыд Бузова помочилась при всем честном народе