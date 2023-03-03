"Ай да булочка!": 42-летняя Равшана Куркова снова стала мамой

Равшана Куркова счастлива.

Знаменитая актриса театра и кино привыкла откровенничать на тему работы в своем микроблоге, которой, судя по публикациям на ее странице, очень много. В ее жизни и вправду мало свободного времени на личную жизнь. Ведь 42-летняя Равшана Куркова одна из самых востребованных артисток сейчас.

Однако, как только звезда находит свободную минутку в своем плотном графике, она с удовольствием тратит ее на сына. Так вот, на днях вечная актриса снова стала мамой, сменила амплуа, так сказать. В своем микроблоге звезда опубликовала фотокарточки, показав, что провела время с сыном. Звездное семейство посетило океанариум.

Редкие публикации с ребенком вызывают огромную заинтересованность среди подписчиков Равшаны Курковой. В комментариях сразу посыпались добрые слова в ее сторону. "Мужчина моей мечты", – написала одна из поклонниц звезды, имея в виду маленького наследника. Другая же трогательно отреагировала на фотографии сына артистки: "Ай да мамулина булочка!".

Напомним, что Равшана Куркова долгое время скрывала от поклонников рождение первенца. Лишь только через год после его появления на свет она раскрыла карты и стала показывать малыша. Папой мальчика является Сергей Амарян – наследник миллиардера из Карабаха.