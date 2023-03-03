Аж волосы дыбом: Бросившая мужа Орбакайте отдалась толпе мужиков под камерами

51-летняя Орбакайте еще может!

В последнее время певица стал вести довольно затворнический образ жизни: на мероприятиях появляется редко, да и в социальных сетях не очень активничает. С супругом на публике артистка тоже не светится. Недавно ради другого мужчины – директора Рив Гош – Кристина Орбакайте даже бросила мужа.

Какие сейчас отношения в семье на фоне всех скандалов из-за отъезда Аллы Пугачевой и повышенного внимания публики, остается только догадываться. Вчера артистка вышла на связь с поклонниками, опубликовав новое видео. Знаменитая блондинка там опять без мужа, но зато в окружении горячих красавцев. Этим роликом она сообщила, что готовится к гастролям, а происходящее в кадре – отрывок с репетиции.

Кристина Орбакайте отрабатывала номер, который будет показан зрителям. Толпа молодых людей, окружившая певицу, танцоры, которые участвуют в номере. Смотря ролик, видно, как блондинка отдалась мужчинам: в этот момент она полностью посвятила себя отработке движений!

Под камерами, снимавшими репетицию, артистка с микрофоном в руках танцевала как в последний раз: ходила из стороны в сторону, прыгала в объятия своих партнеров, махала головой, аж волосы дыбом встали! В общем, зрителей будущих концертов звезды ждет настоящее шоу, которое она, как удалось выяснить, очень тщательно готовит. В свой 51 год Кристина Орбакайте еще может дать жару.