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Пополнение: Засветившая округлившийся животик Бородина ждет ребенка

Пополнение: Засветившая округлившийся животик Бородина ждет ребенка
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Ксения Бородина вопит от радости.

Звезда "Дома-2" в одиночку воспитывает двух детей от разных мужчин – дочерей Марусю и Теону. На днях в Сеть просочились слухи о том, что телеведущая якобы беременна в третий раз. Поводом для подобных мыслей стало то, что она опубликовала в своем микроблоге фотографии, на которых засветила округлившийся животик. Кадры моментально разлетелись по телеграм-каналам, а пользователи теперь гадают, действительно ли Ксения Бородина собирается рожать.

Многие россияне отметили, что звезда вряд ли беременна, отметив, что у нее просто фигура, особенность которой заключается в выпирающем животике. К тому же после развода с Курбаном Омаровым теледива не афишировала новые романы. И нельзя не брать в учет еще и тот факт, что она буквально неделю назад на лыжах покоряла склоны во Франции. Вряд ли это то самое занятие, которому посвятила бы время беременная женщина.

Сейчас Ксения Бородина уже в Москве и делится трогательными кадрами с двумя своими дочерьми. Вчера в ее микроблоге появилось новое видео. Теледива сообщила поклонникам о том, что получила какой-то подарок, а открывать его поручила старшенькой Марусе.

На ролике запечатлен момент, как звезда ждет ребенка, который усердно разрезает упаковку. Как оказалось, в коробке лежали фигурки для сада. "Ой какой кролик!" – завопила от радости счастливая ведущая. Так поклонникам стало понятно, что в ее саду намечается пополнение красивых статуэток. Судя по восторженному голосу Ксении Бородиной, кроликам точно найдется место в дворе.

28 марта 2023, 11:00
Ксения Бородина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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