Вали больше нет: жена Юдашкина покинула Москву

Марина Юдашкина осталась без мужа.

Уже который год знаменитый кутюрье пытается победить страшный недуг – онкологию. В такой сложный период рядом с ним оказался человек, который помог выдержать все испытания. Речь, конечно, о жене Марине, которая не бросила своего больного возлюбленного и помогла выйти в ремиссию. Более того, благоверная не давала Валентину Юдашкину скучать, помогая продолжать вести светскую жизнь.

Модельера можно было часто заметить в компании супруги на разных мероприятиях или увидеть подле нее на фотографиях. Однако Вали (так его ласково называют Марина и фанаты, — Прим. ред.) больше нет рядом с ней – по крайней мере, на свежих фотографиях. 65-летняя бизнес-вумен сообщила в своем личном блоге о том, что покинула Москву. Женщине захотелось повидаться с любимыми внуками – Аркадием, Анатолием и Агатой Ариеллой.

Сияющая от счастья жена Валентина Юдашкина опубликовала снимок, на котором запечатлена со старшеньким. Однако именитого дедушки на фотографии почему-то нет. Не понятно, отправился ли он с Мариной в путешествие. Поклонники не стали терзать бизнес-леди вопросами о том, где сейчас находится ее супруг. Вместо этого они решили порассуждать о том, на кого похож подросший Аркаша.

"Так похож на дедушку", – отметили пользователи в комментариях.

Конечно, фанаты не смогли не отметить, как прекрасно выглядит Марина. Многие написали, что, смотря на нее, сложно сказать, что она – бабушка трех внуков. И действительно, на снимке жена Валентина Юдашкина выглядит как молодая девушка!