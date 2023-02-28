Потерявшая волосы Боярская показала двух новорожденных: Родители

Большая радость для поклонников Елизаветы Боярской.

Актриса театра и кино Елизавета Боярская счастлива в браке с актером Максимом Матвеевым. Пара официально зарегистрировала отношения в 2010 году. За 13 лет совместной жизни у них появилось двое сыновей — Андрей и Григорий.

Поклонники любят спрашивать у пары в социальных сетях личные вопросы. Один из них — собирается ли пара родить третьего ребенка. По убеждению многих, в семье Боярской нужна дочка. Елизавета не спешит комментировать эту тему, считая ее слишком личной.

Больше всего дочь Михаила Боярского любит говорить о работе. Ради нее она даже готова пойти на перемены. Например, недавно она отказалась от роскошной шевелюры. Потерявшая волосы Елизавета Боярская сразу помолодела и стала похожа на молодую девушку.

Еще одна важная для Боярской тема — это благотворительность. Она помогает людям в трудной жизненной ситуации, а еще заботится о животных. Желая помочь пристроить щеночков, она показала фото двух новорожденных собачек у себя в микроблоге. Возможно, кто-то откликнулся и захотел забрать малышей домой.

"Родители, не проходите мимо!" — написал неизвестный поклонник Елизаветы, призывая людей "усыновить" замечательных животных.