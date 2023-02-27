Поступила срочная информация о состоянии задыхающегося Киркорова

Представитель Филиппа Киркорова вышла на связь.

В начале февраля стало известно о госпитализации 90-летнего отца Филиппа Киркорова Бедроса Филипповича. Как сообщали СМИ, пожилой артист задыхался, а еще у него значительно снизилось артериальное давление. Состояние певца не на шутку встревожило не только его близких, но и поклонников.

Сегодня, 27 февраля, поступила срочная информация для тех, кто следит за новостями о госпитализированном Бедросе Киркорове. Срочная и радостная, конечно. Оказывается, певца выписали из больницы еще на прошлой неделе. Представитель его сына Екатерина Успенская рассказала, что у Бедроса Филипповича прекрасное настроение и отличный аппетит. "Состояние хорошее", – заверила Успенская.

Правда, Киркоров-старший далеко не в первый раз за последний год попадает в больницу, что, безусловно, вызывает опасения. Впрочем, в 90 лет уже во многом необходима помощь врачей. Желаем Бедросу Филипповичу здоровья и сил.

Напомним, недавно его сын Филипп Киркоров перенес пластическую операцию. 55-летний поп-король с помощью хирурга избавился от 40 килограммов лишнего веса. Об обновленном теле знаменитого певца ранее писали "Дни.ру".