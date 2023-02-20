Скрывались ото всех: роман Киркорова с известным продюсером перестал быть секретом

Филипп Киркоров сделал признание.



О личной жизни Филиппа Киркоров известно немного. Публика точно знает лишь о браке артиста с Аллой Пугачевой, который был расторгнут в 2005 году. Конечно, ходит немало слухов о том, с кем делит ложе певец, но сам он их не подтверждает. Недавно же исполнитель хита "Цвет настроения синий" признался в романе с известным продюсером Яной Рудковской.

В последнем выпуске шоу "Маска" Филипп рассказал о событиях двадцатилетней давности. По словам певца, он был влюблен в Яну. "У нас был легкий флирт, роман", – заявил артист. Киркоров вспомнил, как он и Рудковская скрывались ото всех, катаясь по столице на машине. Теперь же это перестало быть секретом.

Киркоров разоткровенничался перед выступлением участника в костюме Лисенка. Один из членов жюри предположил, что под маской скрывается Яна Рудковская. Правдивы ли эти домыслы, станет известно в следующих выпусках шоу "Маска", которое показывает телеканал НТВ.

Накануне астротиполог и нумеролог Дмитрий Шимко рассказал, что ждет Филиппа Киркорова в будущем. По словам эксперта, в жизни артиста наступил переломный момент. Подробнее об этом читайте в раннем материале "Дни.ру".