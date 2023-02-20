"Живот отрезал вместе с пупком": ставший жертвой Киркоров показал последствия вскрытия

Поклонники в шоке от новостей Филиппа Киркорова.

55-летний артист Филипп Киркоров пристально следит за своим внешним видом. Яркие костюмы, аксессуары, волосы — теперь в списке появилось и обновленное тело. Мужчина скинул 40 килограмм лишнего веса. Правда, с помощью пластических хирургов.

Ставший жертвой маркетинга Филипп Киркоров тоже решил сделать себе пресс. Вслед за молодыми мамочками, возвращающими фигуру после беременности, поп-король отечественного шоу-бизнеса обратился за помощью в клинику. Несколько пластических операций и вот — на фотографиях уже красуется роскошный пресс. Цена, безусловно, соответствующая — почти 2,3 миллиона рублей, рассказывает Пятый канал.

В социальных сетях артист уже похвастался новой фигурой. Заодно и показал последствия вскрытия. По мнению некоторых зрителей, пупок Киркорова оказался не на своем естественном месте, а значительно выше. Некоторых это даже напугало — не будет ли никаких последствий для здоровья?

"Как после кесарева, он тупо живот отрезал вместе с пупком?" — интересуются в комментариях зрители.

Конечно, для большинства слушателей Киркорова такая операция показалась излишней. Зачем артисту такими коварными методами добиваться похудения. Ответа Филипп Бедросович пока не озвучил публично. Возможно, скоро артист порадует всех интересными новостями.