Мерзкая и обольстительная: Как наглая Стоцкая отбила Киркорова у стареющей Пугачевой

Стоцкая не брезговала ничем.

Филипп Киркоров и Анастасия Стоцкая были яркой парой, которая фонтанировала творчеством и красотой. Киркоров стал для нее своеобразным покровителем и вывел на звездный олимп, она отплатила ему любовью. Тогда звезд сразу начали подозревать в романе, и это оказалось действительно так. Киркоров спустя годы признавался, что Стоцкая была самой большой любовью его жизни.

Все началось, когда Анастасия Стоцкая училась на актерском факультете и играла в Театре Луны, и именно там яркую молодую актрису заметил Филипп Киркоров. Артист позвал Стоцкую на кастинг, после чего она стала звездой его мюзикла "Чикаго".

Потом Стоцкая записала несколько песен и сразу стала известной и популярной, завоевав сердца поклонников. Двадцатилетняя Стоцкая вскружила голову Киркорову, который тогда был еще женат на Алле Пугачевой и надеялся, что сможет сохранить с ней брак.

В свежем интервью Филипп Киркоров признался, что именно Стоцкая тогда увела его из семьи, сообщает Пятый канал. Такое заявление Киркоров сделал в эфире шоу "Маска" на НТВ. Когда на сцену вышел герой в маске Скорпиона, певец сразу заподозрил, что это Стоцкая.

"Вы были и мерзкой тоже. Но всегда были невероятно талантливой, сексуальной, обольстительны, и вы меня увели из семьи", – заявил Киркоров.

Судя по всему, самоуверенная Стоцкая в то время не брезговала ничем в достижении своих целей и нагла шла напролом.