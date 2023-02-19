"Мой уже много лет": пойманная с Лепсом Барановская официально призналась

Юлия Барановская и Григорий Лепс наделали шума.

Причиной послужило заявление Ксении Собчак на Первом канале. В эфире она неожиданно "проболталась", якобы певец и звезда шоу "Мужское/Женское" состоят в отношениях. Юлия Барановская и Григорий Лепс комментировать ситуацию не стали, поэтому сплетни об их романе разнеслись пуще прежнего.

Немногим позже артиста и ведущую поймали в одной компании и сняли на камеру. И хотя на фото они даже не обнимали друг друга, некоторые сочли снимок символическим и даже косвенно подтверждающим слухи.

В Сети бытует мнение, что Григорий Лепс и Юлия Барановская никогда не были парой, просто теледива выглядит чересчур молодой и красивой для своих лет, вызывая у коллег с длинными языками зависть. Поклонницы постоянно спрашивают у звезды шоу "Мужское/Женское" советы по уходу за кожей, но у нее не всегда находится свободная минутка поговорить по душам.

Наконец, знаменитость официально во всем призналась, касаемо бьюти-процедур. В личном блоге она показала любимый парфюм, тушь, тональный крем, шампунь и даже мужчину. "Макс-Адам Шерер мой врач-косметолог уже много лет", — выразилась Юлия Барановская и добавила к тексту изображение красного сердца.