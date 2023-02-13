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Понедельник 13 февраля

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"Частые сексуальные контакты": связавшаяся с Лепсом Барановская откровенно об отношениях

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Барановская не смогла молчать.

Юлия Барановская, бывшая жена футболиста Андрея Аршавина, после нашумевшего расставания добилась не только популярности, но и больших успехов в карьере. Сегодня она одна из самых популярных ведущих на российских телеэкранах. Но при всей своей открытости как раз личную жизнь звезда оставляет непубличной.

В прошлом году на всю страну пронесся слух о том, что Юлия Барановская может быть новой возлюбленной певца Григория Лепса. А поспешный развод певца после новости и вовсе разжег интерес публики. Стоит сказать, что артисты действительно связались друг с другом, ведь их видели вместе.

Сначала оба комментариев по поводу их возможных отношения не давали, но в конце концов бывшая Андрея Аршавина дала понять, что она одинока.

Скрывая свои отношения, Юлия Барановская может откровенно обсуждать чужие, что она и сделала накануне. Теледива всегда старается быть в курсе новостей и с большим удовольствием делится ими со своими поклонниками. В своем микроблоге она подняла острую тему. Как оказалось, голландские ученые выяснили, что щедрые люди получают от жизни не только больше удовольствия, чем жадные, но и большее количество детей:

"Тяга к деньгам приводит, например, к более частым сексуальным контактам, но мешает строить отношения: романы у жадин короче, а дети рождаются реже, чем у щедрых людей", – написала Юлия Барановская.

13 февраля 2023, 20:20
Юлия Барановская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Телеграм✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Барановская окунулась в грязь на отдыхе

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