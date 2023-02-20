Любовный треугольник: подлый Киркоров назвал причину развода с Пугачевой

Певец был женат лишь однажды.

Личная жизнь Короля российской эстрады Филипп Киркоров вызывает пристальное внимание у миллионов граждан и сотни вопросы у обозревателей сферы шоу-бизнеса. Периодически злые языки намекают, что певец является приверженцем нетрадиционных половых отношений.

Масло в огонь подливает и сам Народный артист России, который время от времени появляется на публике в компании молодых, накаченных мальчиков или напяливает на себя не самые мужественные наряды. Да и после рождения наследников певца народ все чаще начал подозревать, что строить полноценную семью звезда не намерена.

На самом деле Филипп Киркоров был жена всего один раз. В 1994 году его избранницей стала Народная артистка СССР Алла Пугачева. Хотя, если быть точнее, Примадонна выбрала себе в мужья молодого исполнителя. К тому моменту певица бала разведена уже несколько раз.

Официальный брак двух звезд продлился чуть более десяти лет. Однако многие уверены, что Филипп Киркоров перестал интересовать свою супругу, когда в ее жизни появился очередной молодой артист – Максим Галкин*. Пикантности в любовный треугольник добавил и тот факт, что Аллу Пугачеву с будущим мужем познакомил сам поп-король.

Однако певец развеял давний миф об измене Примадонны отечественной эстрады. Как оказалось, причина развода кроется в подлом поступке самого артиста. В эфире шоу "Маска" на НТВ он признался, что сам постоянно ходил на сторону. То есть ни Максим Галкин*, ни Алла Пугачева не виноваты в крахе семьи.

*Признан иностранным агентом, согласно решению Минюста РФ