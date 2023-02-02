"Гормональные нарушения": сверкающую грудями Наташу Королеву выставили на посмешище

Певица Наташа Королева оказалась в центре повышенного внимания.

49-летняя Наташа Королева продолжает вести активную гастрольную и светскую жизнь. Певицу то и дело ловят на разных мероприятиях. Выглядит артистка всегда по-разному. То яркий макияж с красными губами, то откровенное декольте. А иногда Королева выбирает скромный образ "учительницы" с закрытыми блузками и убранными волосами.

Нередко сверкающую грудями Наташу Королеву сравнивают с матерью. 76-летняя Людмила Ивановна тоже частый гость ток-шоу и звездных сборищ. К сожалению, часто такое сравнение идет не в пользу певицы. Вот и на днях жену Тарзана выставили на посмешище в социальной сети. Облачившаяся в короткую юбку и прозрачную блузку Королева улыбалась на камеру и смеялась во все белоснежные зубы.

"Какой образ у Наташи Королевой!" — комментирует закадровый голос.

А вот поклонники не сильно оценили такой выход. Многие считают, что певице в ее возрасте пора бы уже выглядеть скромнее. В комментариях можно встретить самые разные замечания.

"Это сразу гормональные нарушения. Жирок нужен для выработки гормонов", "Еще лет десять и будет мама-жаба", "Нужен нормальный мужик", — рассуждают зрители Наташи Королевой, намекая и на лишний вес, и на ситуацию в личной жизни.