"Все потеряла, выбрав не того": Решившаяся на развод Седокова нырнула в койку к любовнику

Измену Седоковой сняли на камеру.





У экс-солистки "ВИА Гры" всегда была очень бурная личная жизнь! Артистка трижды выходила замуж и дважды решалась на развод – с Валентином Белькевичем и Максимом Чернявским. Долгое время (до встречи с нынешним супругом Янисом Тиммой) Анна Седокова не ставила новый штамп в паспорте и всю себя посвящала творчеству.

И те годы были довольно плодотворными. Об одном особенно удачном музыкальном шедевре она напомнила накануне в своем микроблоге. На ее странице появились отрывки клипа на песню "На воле", в котором она, по сюжету, предала своего мужа, пренебрегая крепкой семьей.

"Так люблю эту песню. Она до мурашек. Она такая сложная. О сложном", – поделилась своими эмоциями Анна Седокова. Ну, а дальше пошли довольно пикантные кадры из видеоролика. На одном из них певица буквально нырнула в койку к любовнику: лежа под одеялом они страстно целуются.

"У нее было все. А она все потеряла, выбрав не того", – высказалась о судьбе своей героини звезда.

Правда, не совсем понятно, с чего вдруг артистка решила напомнить публике о такой грустной песне и поднять тему измен, учитывая то, как она вроде бы счастлива в новом браке с Янисом Тиммой. К слову, на днях Анна Седокова рассказала, что пребывает в не самом простом периоде жизни.