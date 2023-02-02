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Четверг 2 февраля

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"Наркотики": Тело сорвавшейся после потери мужа Асмус нашли связанным в безлюдном месте

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Что с Кристиной Асмус?

В 2020-м году знаменитая актриса лишилась мужа. А может быть, это Гарик Харламов ее лишился... В общем, сложная история, а экс-супруги тщательно скрывают причины развода. Впрочем, это не единственный мужчина, которого потеряла Кристина Асмус.

У знаменитой блондинки есть экранные возлюбленные. К примеру, она была замужем в сериале "Люся", однако, по сюжету, любимого похоронила. Ее героиня после произошедшего, можно сказать, сорвалась. "Рейв, наркотики, большие деньги, секс..." – перечислила все "прелести" жизни своего персонажа актриса в личном блоге.

Вчера она решила напомнить зрителям о картине, которая давно вышла на экраны, и поделилась кадрами, которые до этого не выкладывала в Сеть. Так, после всех событий, произошедших в сериале, на странице Кристины Асмус появился снимок, взглянув на который, поклонники нашли ее тело связанным в безлюдном месте – на съемочной площадке, где нет ни души. У артистки скотчем перемотаны ноги, и все это сделано для одной из сцен.

Кристина Асмус. Фото: Социальные сети

О картине "Люся", она написала не случайно. Окунуться в воспоминания о работе в сериале, ставшем для экс-супруги Гарика Харламова любимым, сподвигла случайная встреча со съемочной командой. Очевидно, что артистка хотела бы отмотать время назад и снова все это пережить.

"Атмосфера на съемках была такая, что кажется это и не работа вовсе, а медитация", – поделилась своими чувствами Кристина Асмус.

2 февраля 2023, 12:00
Кристина Асмус. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

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