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Пятница 17 февраля

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Сейчас лопнет: Зародившая новую жизнь с Джигурдой Волочкова явила миру упругую кормилицу

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В Сети появилось интимное фото Анастасии Волочковой.

47-летняя звезда сцены, социальных сетей и сердец поклонников Анастасия Волочкова вновь радует поклонников новостями. Совместно с любимым, не менее эпатажным и запоминающимся другом Никитой Джигурдой королева шпагатов записала патриотическую песню. Совсем скоро выйдет клип, ради которого Настенька даже подралась с молодой актрисой.

Зародившая новую музыкальную жизнь вместе с Джигурдой, Волочкова гордится своим детищем. Впрочем, еще не было ни одного проекта, друга, или даже части тела, которой бы Анастасии не гордилась и не возвышала бы.

Так, свою дозу внимания получила и интимная часть тела Анастасии Волочковой. На новой фотографии экс-звезда Большого театра явила миру упругую кормилицу в одном нижнем белье. Кажется, что ткань трусиков сейчас лопнет… Очень откровенный снимок вызвал такую бурю эмоций подписчиков, что хозяйке микроблога даже пришлось закрыть комментарии. Уж очень много восторженных зрителей прилетело за сутки.

Год только начался, а Волочкова уже столько успела. На Мальдивы съездила, фотографии в купальнике (да и без него) показала, песню записала, на тренировку сходила… Поклонники с замиранием сердца ждут, чем же дальше Настя Волочкова их будет радовать?

17 февраля 2023, 16:40
Анастасия Волочкова и Никита Джигурда. Фото: Bulkin Sergey/ news.ru/ globallookpress.com
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